Vecinos denuncian abuso de autoridad

Vecinos de la Alcaldía en Cuauhtémoc denunciaron el abuso de autoridad en su contra por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quienes sin órdenes de un juez ingresaron a las viviendas del número 28 de la calle de República de Nicaragua, con el pretexto de perseguir a una persona que se les había escapado, dejando a una persona lesionada por golpes, causándole el desprendimiento de un ojo, y a la fecha nadie ha respondido por estos hechos.Familiares de Eduardo Salas Barajas, expresaron que aquella noche su hermano estaba cerrando una bodega en donde él trabaja en la calle de Nicaragua, y fue en ese momento cuando se llevó a cabo el operativo donde Eduardo ,sin ningún motivo, fue sometido y tirado al piso para luego ser golpeado por los elementos de seguridad pública, quienes nunca le dijeron el motivo de su detención, fueron entre 15 y 20 elementos que lo golpearon y le causaron la lesión del ojo izquierdo.Posteriormente los uniformados llegaron al domicilio de su hermano de nombre Rodolfo Martín Salas Barajas en donde golpearon la puerta gritando que salieran todos del domicilio con palabras altisonantes y al recibir la negativa, con lujo de violencia los uniformados comenzaron a romper las ventanas queriendo violar las cerraduras y poder ingresar, sin embargo, no pudieron hacerlo, sólo causando pánico entre los menores y demás vecinos del lugar.En dicho operativo participaron los oficiales, Alejandro Romero García y Cesar Caballero Avalúos con el número de placa 1097321, ambos participaron en todo momento en el interior del edificio, así como en la agresión y detención de Eduardo Salas Barajas, al lugar estuvieron varias patrullas entre ellas la unidad 913611 del Sector Centro, con estos datos se espera el actual de las autoridades.Por su parte, Eduardo Salas en entrevista con Excélsior, señaló que después de ser golpeado, fue trasladado a los separos de la Alcaldía en Cuauhtémoc, en donde nunca recibió atención médica por su ojo y fue hasta el martes 26 cuando lo llevan al Hospital General Gregorio Salas del Centro Histórico donde fue intervenido quirúrgicamente de emergencia de su ojo izquierdo.“Fueron días de intenso dolor sin que nadie me diera algún medicamento, hoy me siento frustrado de no poder hacer nada en contra de esos malos elementos que mienten al decir que yo les pegue, cuando nunca pude defenderme de más de 15 uniformados que me tiraron al piso y me golpearon y uno de ellos fue quien me pego en mi ojo y sin piedad me volvió a pegar con la cacha de su pistola y aún sangrado me subió a su patrulla, no sé su nombre, pero si me lo presentan lo puedo reconocer y señalar como mi agresor, porque no quiero que estos señores se vallan sin ser castigados, ante lo cual le pido a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y al alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, me hagan justicia y se castigue a estos malos elementos”, expresó.De acuerdo con los denunciantes, la noche del lunes 25 de marzo, un grupo de más de 40 elementos de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México, llegaron al numero 28 de la calle de República de Nicaragua en la Alcaldía de Cuauhtémoc, donde realizaron un operativo de retiro de personas ingiriendo bebidas embriagantes en vía pública, sin embargo la situación de salió de control cuando una de estas personas salió corriendo hacia el edificio mencionado en donde sin una orden, los policías entraron en su búsqueda y al mismo tiempo queriendo entrar a los domicilios sin motivo alguno en donde patearon la puerta, espantando a niños y familias del lugar.Por su parte, Rodolfo Martín Salas, dijo que su hermano ya se encuentra en su casa, reposando de los golpes y de la lesión de su ojo que le causaron los elementos de seguridad, él y toda la familia piden el apoyo de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como el alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, para que investiguen a dichos elementos y sean castigados por las lesiones en contra de Eduardo Salas Barajas, así como los destrozos a las viviendas en donde los elementos querían ingresar sin ordenes de un juez.