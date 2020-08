Vega y Antuna se reintegran a Chivas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Luego de haber sido sancionados con separación del equipo previo al viaje a Toluca para enfrentar al equipo de José Manuel de la Torre, ayer Uriel Antuna y Alexis Vega ya trabajarán con el equipo bajo la dirección técnica de Víctor Manuel Vucetich.



El resto del equipo dio la cara por ellos, se comprometieron a qué no volvería a suceder un acto de indisciplina como el del pasado viernes, cuando ambos jugadores se enfiestaron con motivo de la celebración del cumpleaños del “Brujo” y con botella en mano dieron rienda suelta a una imagen que no es de un profesional, cuando faltaban menos de 48 horas de un cotejo profesional.



La plantilla, encabezada por el capitán Jesús Molina y el subcapitán Hiram Mier, solicitó a la dirigencia reintegrar a sus compañeros para cerrar filas y unirse para, juntos, buscar los objetivos que se trazaron antes de iniciar el campeonato.



El que se reintegren no quiere decir que uno o los dos vayan a ser titulares el próximo sábado, cuando se enfrenten al Pachuca en el estadio rojiblanco. El “Rey Midas” tiene la última palabra sobre el castigo deportivo que les dará, pero el que ya entrenen con el equipo será ganancia para ellos.