Vehículos particulares generan el 36% de los contaminantes: CAMe

Al explicar las medidas del Nuevo Programa para Prevenir y Responder a las Contingencias Ambientales Atmosféricas, el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), Víctor Hugo Páramo Figueroa, habló sobre la inclusión de los vehículos con holograma cero y doble cero en la Fase 1.En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el titular de la CAMe explicó que se debe a que el total de los vehículos genera el 36 por ciento de las partículas contaminantes"Los vehículos particulares, los automóviles, ocupan el quinto lugar en orden de importancia por sus emisiones. Antes están los autobuses y los tractocamiones que usan diésel, pero el conjunto de vehículos particulares su aportación es del 36 por ciento de las emisiones de las partículas”, precisó Páramo.Explicó que este nuevo programa cuenta con una fase preventiva para el caso del ozono y que se realizará con un pronóstico para el día siguiente y “si ese pronóstico indica con más de un 70 por ciento de probabilidades que al día siguiente vamos a tener más de 140 puntos Imeca de ozono en ese momento se declara la fase preventiva del programa”.A partir de ese momento se aplicarán medidas como evitar hacer ejercicio al aire libre, la suspensión vehicular del 50 por ciento de los automotores administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federales y la suspensión de actividades de mantenimiento de infraestructura."No se espera una cantidad exagerada de contingencias. Lo que estamos esperando que ocurran son unas cuatro o cinco al año”, expresó.Las nuevas restricciones del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Zona Metropolitana Del Valle de México son más agresivas, debido a que la situación cada vez está peor, aseveró el director de la Cátedra UNESCO-UDLAP en Riesgos Hidrometeorológicos, Polioptro Martínez Austria.Al explicar que las temperaturas extremas en el país han aumentado y que además duran entre 15 y 20 días, señaló que las medidas tienen que ser más restrictivas, porque de lo contrario no habrá manera de bajar la mala calidad del aire.Durante la plática Cambio Climático: Sequías, Incendios, Escasez de Agua y Contaminación, aseguró que un ejemplo de que las cosas se agravan lo demuestra la situación que enfrentó la CDMX entre el 14 y el 18 de mayo, porque los incendios en los estados que rodean al Valle de México ocasionaron muy mala calidad del aire.Las acciones de contingencia nos están diciendo que la situación cada vez está peor, que las acciones tienen que ser más agresivas, antes los ceros y dobles ceros estaban tan tranquilos, ahora ya no va ser así durante una contingencia”, apuntó.Detalló que esta contingencia fue particularmente grave. “Ocurrió por los incendios que estaban rodeando el Valle de México y las condiciones de los vientos”, por lo que se recurrió a una contingencia que ahora se aplicará como Fase 2 combinada, cuando el ozono o las partículas PM 2.5 estén por arriba de 150 y 140 puntos Imeca.El experto en cambio climático habló de otras medidas. “También hay que hacer otras cosas como mejorar el transporte público y la industria y ahí tiene que ser un asunto federal porque son industrias del Estado de México”, concluyó.