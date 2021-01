Veinte discos de música latina que marcaron 2020

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una vez que entró la saturación con los maratones de series y seguidilla de películas, la música se convirtió en el refugio y la compañía favorita de confinados y trabajadores esenciales.



Plataformas como Spotify y empresas de medición como Nielsen revelaron que muchos combinaron sus autocreadas "playlists" con el disfrute de discos enteros -como se hacía antes-, algunos de ellos entregados y concebidos en 2020.



Aquí los que dejaron mayor huella por orden de aparición:



1.- “ALTER EGO”- Prince Royce



El artista neoyorquino ya había ido contra la corriente cuando decidió que su sexto álbum de estudio sería un disco doble conformado por dos producciones: “Génesis” de bachatas y “Enigma” de ritmos urbanos anglos y latinos. Para su sorpresa han sido más bachatas las que más satisfacción le han dado y hasta un récord Guinness en el caso de la canción “Carita de inocente”. “ALTER EGO” fue nominado al Latin Grammy.







2.-“Hecho en México” - Alejandro Fernández



El eterno péndulo musical de El Potrillo, que lo tiene entre el pop y la ranchera, lo encontró este 2020 vestido de mariachi y entregado a la versión más romántica de la música regional mexicana. De hecho, “Hecho en México” salió el 14 de febrero. La producción entrega temas tradicionales con una limpieza de sonido y un cuidado de remasterización que explica su Latin Grammy al “Mejor disco de rancheras” y su nominación al Grammy al “Mejor disco de música mexicana”.







3.-“YHLQMDLG” - Bad Bunny



Daddy Yankee, Arcángel, Sech, Anuel AA, Yaviah, Kendo Kaponi, Jowell & Randy, Ñengo Flow aparecen en colaboraciones del segundo disco del artista latino más importante de 2020. Con las siglas de la frase “Yo Hago Lo Que Me Da La Gana”, el primero de los tres discos que Bad Bunny sacó este año combina la base del dembow, clásica del reguetón, con las letras atrevidas del trap, relatos del paso de la pobreza a la abundancia y una inesperada fusión de géneros bailables del Caribe con R&B y Dance Hall. “YHLQMDLG” salió el 29 de febrero.







4.- “La conquista del espacio” - Fito Páez



El artista argentino había escogido el 13 de marzo, día de su cumpleaños, y Rosario, su ciudad natal, para presentar “La conquista del espacio”. Aunque la covid-19 le arruinó los planes, Páez lo fue compartiendo con sus fans de forma digital, tocando su icónico piano, y deslumbró con sus inéditas canciones, que están ancladas en el pop y coquetean con el rock, el bossanova, la percusión afro y hasta cumbia. La producción ganó un Latin Grammy y está nominada para un Premio Grammy.







5.- “Colores” - J Balvin



El concepto musical y estético de “Colores” es engañosamente sencillo, pues gira en torno a los colores primarios y secundarios. Sin embargo, cuando se completa con el componente visual de los vídeos musicales dirigidos por Colin Tilley se entiende la propuesta de Balvin, uno de los artistas más ambiciosos y amplios del universo urbano de habla hispana. “Colores”, que salió el 19 de marzo, ganó el Latin Grammy al mejor disco de música urbana.







6.- “Por primera vez” - Camilo



El tercer álbum de estudio del artista colombiano es un trabajo en equipo con algunos de los compositores y productores más destacados de la música latina como Mau y Ricky y Evaluna Montaner, Tainy, Richi López, Juan Morelli, Edgar Barrera, Gaby Music, Josh Gudwin, Luis Barrera Jr., Alejandro Patiño "Mosty", Andrés Saavedra, Natalia Ramírez y Sebastián Yatra, entre otros. Pero aun más importante es que con el disco, Camilo logró modernizar la figura del cantautor. “Por primera vez salió al mercado el 17 de abril. Ya ganó un Latin Grammy y está nominado a un Premio Grammy.







7.- “Cumbiana” - Carlos Vives



El cantautor colombiano sacó el 22 de mayor “Cumbiana”, su decimosexto álbum de estudio. Parte serenata de amor a los pueblos anfibios de Colombia, asentados a las orillas del río Magdalena, y parte experimento con fusiones de sonidos industriales de los años 70 con cumbia con pop, reguetón, vallenato y otros ritmos folclóricos, el álbum es la propuesta más arriesgada de Carlos Vives y el que le ha dado más orgullo.







8.- “Pausa” - Ricky Martin



“Tiburones” y “Cántalo” -con Residente y Bad Bunny- fueron los dos primeros sencillos del disco que Ricky Martin había anunciado para 2020. Son dos canciones bailables y urbanas. Sin embargo, el artista decidió postergar el lanzamiento del resto y transformó la ansiedad de la pandemia en cuatro temas con ecos de soul y R&B, para los que contó con la colaboración de Carla Morrison, Pedro Capó, Diego “El Cigala” y Sting. El disco salió el 28 de mayo, dos días antes de que cerraran las nominaciones a los Latin Grammy. Ganó dos y ahora compite por un Premio Grammy.







9.- “Mesa para dos” - Kany García



El séptimo álbum de la cantautora puertorriqueña ofrece una combinación de géneros musicales amables, como pop, blues, balada y fusión latinoamericana. García no tenía planes de sacar un álbum este año, pero la ausencia de conciertos abrió un compás para la creatividad. Presentada también el 28 de mayo, “Mesa para dos” es una colección de canciones cantadas a dúo que exploran las diferentes facetas de las relaciones humanas.







10.- “Playlist” - Chiquis Rivera



El disco más limpio y sofisticado de banda de 2020 cuenta con interesantes colaboraciones entre mujeres y un obvio esfuerzo de estudio y postproducción, que convirtió a la artista estadounidense en la ganadora del Latin Grammy al “Mejor disco de música de banda”. “Playlist” explora la anarcumbia, el country con instrumentos de banda y la música norteña tradicional. Fue otro de los presentados el 28 de mayo.







11.- “Ayayay” - Christian Nodal



Salsa, reguetón, baladas, pop y el ya tradicional estilo “mariacheño” (norteño y mariachi) brillan en el disco dominado por temas de amor y desamor. Con 21 años, Nodal se ha convertido en el artista más destacado e innovador de la música mexicana. El disco fue entregado el 29 de mayo.







12.-“De Buenos Aires para el mundo” - Los Ángeles Azules



Para su disco número 28, el grupo mexicano escogió el Salón Unione e Benevolenza de Buenos Aires e invitó a Lali, Palito Ortega, Vicentico, Julieta Venegas y a algunos de los artistas más reconocidos de cumbia del Cono Sur, como Pablo Lescano. El resultado, que salió el 29 de agosto, fue una joya en el que se fusiona la música bailable mexicana y sudamericana.







13.-“Amor pasado” - Leonel García



El 4 de septiembre, el artista mexicano del dueto Camila cerró el tríptico musical de “Amor”. El álbum fue grabado con un mariachi deconstruido de apenas cuatro instrumentos, con los que transformó en tesoros con toques de jazz rancheras icónicas de José Alfredo Jiménez y Chavela Vargas, entre otros. Para ello contó con la complicidad de Natalia Lafourcade, Melissa Robles, iLe, María Toledo y Cyrille Aimee.







14.- “Sin Miedo (del amor y otros demonios)” - Kali Uchis



La cantautora estadounidense honra sus raíces latinas después de su aclamado primer disco en inglés. El álbum, que salió el 17 de noviembre, es una exploración por ritmos tropicales, reguetón con toques anglo y hasta boleros que escuchó en su infancia la artista de padres colombianos.







15.-“Vértigo” - Pablo Alborán



Compuesto y grabado en una habitación de la casa de sus padres, el disco más atípico del cantautor español refleja la libertad artística que sintió durante el confinamiento. Las canciones son menos baladas clásicas y más piezas experimentales con sonidos de los 70 y 80, temas más íntimos y hasta cortas grabaciones que convierten “Vértigo”, salido al mercado el 11 de diciembre, en una propuesta artística y no solo una colección de piezas musicales.







16.- “Las 3 Torres” - Natanael Cano, Junior H, Ovi



Para cerrar el año en el que los corridos tumbados se asentaron como un nuevo género dentro de la música mexicana, Rancho Humilde sacó el 15 de diciembre un nuevo trabajo de los mexicanos Cano y Junior y el cubano Ovi. “Las 3 Torres” incluye las primeras composiciones de “Rap tumbado” como la colaboración de los artistas con Snoop Dogg.



MERECEN MENCIÓN



17.- “Tragas o escupes” - Jarabe de Palo



El noveno y último disco de la banda española salió como sorpresa el 26 de mayo, días antes del fallecimiento de su líder vocal Pau Donés.



DISCOS CORTOS



Los álbumes digitales de cinco o seis canciones se han vuelto populares bajo el nombre de EP (Extended Play). Entre los más destacados están:



18.- “De vuelta a casa” - Nacho. 10 de diciembre.



19.- “Club dieciséis” - Tainy. 16 de diciembre.



20 - “Privé” - Juan Luis Guerra. 25 de diciembre.