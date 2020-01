Velan a niño que disparó en Colegio Cervantes de Torreón

Escuchar Nota

Torreón, Coah.- José Ángel “R”, el menor que disparó en el Colegio Cervantes, fue velado en la funeraria Gayosso de Torreón bajo un total hermetismo.



José tenía 11 años y cursaba el sexto año de primaria. Las maestras lo consideraban un alumno sobresaliente y de buen comportamiento, pero ayer viernes llevó dos armas al colegio, mató a una maestra, hirió a cinco alumnos y un profesor de educación física y después se suicidó.



Este sábado, su cuerpo fue velado en la funeraria y a las 10:00 horas se celebró una misa en el mismo lugar donde, según contaron algunas personas, estuvo bastante asistida.



A la entrada de la funeraria, personal del lugar vigiló en todo momento.



Los hechos en el Colegio Cervantes de Torreón



“Hoy va a ser el día”, les dijo José Ángel “R”, a sus compañeros del Colegio Cervantes, después disparó contra los alumnos, mató a su maestra y se suicidó.



Lo anterior lo informó ayer, en rueda de prensa, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, quien se dijo consternado por los hechos, ocurridos en la ciudad de Torreón.



Según el relato de las autoridades, el menor llegó al salón de clases y cerca de las 8:20 horas pidió permiso para ir al baño. Luego de 15 minutos no volvió y la maestra fue a buscarlo. Al salir, se topó con el niño afuera del baño. El menor vestía pantalón negro con tirantes y una playera blanca que llevaba la leyenda “Natural Selection”, supuestamente el nombre de un videojuego.



El adolescente portaba dos armas, una de alto y otra de bajo calibre, informó el fiscal Gerardo Márquez Guevara. Fue allí, en un pasillo afuera del baño, donde José Ángel disparó y mató a la maestra María y dejó a seis heridos: cinco alumnos y un maestro. Después se quitó la vida.



El gobernador Riquelme señaló en rueda de prensa que los hechos arrojan un perfil sicológico específico del menor que tendrá que ser resuelto en las indagatorias, pero se aventuró a decir que pudo haber sido influenciado por el videojuego Natural Selection, que trata de disparos y combates.



Sin embargo, el fiscal Gerardo Márquez refirió que se tendrán que hacer las indagatorias del entorno sicológico y familiar para definir las causas, y dijo que no se puede descartar ninguna línea de investigación. No precisó cuántos disparos hubo ni dio detalles sobre cómo obtuvo las armas el menor.



Comentó que el padre tenía un negocio particular de banquetes.



En total fueron heridos por los disparos de arma cinco menores y Omar Saldívar, de 40 años, un profesor de educación física, quien escuchó los disparos y se acercó al lugar. Todos están fuera de peligro.