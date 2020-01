Velan a víctimas; persiste el trauma

Escuchar Nota

Torreón, Coah.- Estudiantes, familiares y amigos despidieron ayer a María Assaff Medina, maestra de inglés del Colegio Cervantes de Torreón que fue asesinada por uno de sus alumnos de 11 años el viernes.



Con ramos de flores en mano, alumnos de “Miss Mary” acudieron a una funeraria del Centro de Gómez Palacio, Durango, donde ayer se velaron sus restos.



En tanto, los restos de José Ángel, el estudiante de 11 años responsable de la tragedia ocurrida el viernes en el Colegio Cervantes de esta ciudad, también fueron velados ayer.



Entre flores y globos blancos, en una íntima velación, familiares despidieron al menor de sexto de primaria que, de acuerdo con compañeros, destacaba por sus buenas calificaciones.



La mayoría de los asistentes a una funeraria de esta ciudad fueron adultos y jóvenes, y no se observó la presencia de menores de edad. En el transcurso de la mañana de hoy se realizará una misa de cuerpo presente.



Anoche, el Gobierno de Coahuila a través de la Secretaría de Salud (SS) convocó a una reunión de trabajo a representantes de la Secretaría de Educación; Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) y Fiscalía General del Estado para reforzar el Protocolo de Atención psicológica ante una situación de crisis como la que se vivió en el Colegio Cervantes.



El Secretario de Salud, Roberto Bernal dijo la intención es brindar la atención necesaria y oportuna.



Por ella ya no hubo más heridos. Tengo entendido que trató de calmarlo pero no lo logró, era una gran mujer”, dice uno de los exalumnos de María Assaf Medina. Las anécdotas de los alumnos con “Miss Mary” cubrieron ayer los ecos de los estruendos producidos por los nueve disparos, los gritos y el miedo.



Las lágrimas de quienes no aceptan todavía su muerte limpian de la mente las imágenes de la sangre tras el tiroteo del pasado viernes en los pasillos del Colegio Cervantes. Para ellos, ella ya era una heroína por recibirlos todos los días con una sonrisa y por siempre impulsarlos a dar lo mejor de sí; hoy reafirman su entrega mientras el dolor de su partida no desaparece.



Con ramos y coronas de flores decenas de alumnos, exalumnos y amigos presentaron sus condolencias a su familia en la funeraria Serna, en la Zona Centro de Gómez Palacio, Durango. Sus familiares llegaron durante la mañana y se vieron acompañados por los niños y sus padres, todos con una gran tristeza ante la pérdida de la que consideraban una gran mujer.



Leonardo, un exalumno de la maestra señaló: “Le traigo flores porque le tengo mucho cariño, mucho aprecio; es alguien que dejó huella en mí”. A su paso, desfilaron niños y niñas, algunos con sus camisas de la escuela: Los Ángeles, Cervantes, Green Hills, instituciones donde “Miss Mary”, dejó huella.



Así como Leonardo, Jocelyn cargaba un ramo de rosas blancas, y apenas se le preguntó por “Miss Mary”, contó que era alguien a quien admiraba mucho y le tenía mucho cariño.





Ya era una heroína



Algunos alumnos y exalumnos comentaron que “Miss Mary” era una gran mentora, los ayudaba con la comprensión de la materia de inglés, incluso con clases particulares, pero siempre los estuvo apoyando y los exhortaba a ser fuertes.



Los jóvenes y niños lamentaron la muerte de la profesora y recordaron lo estricta que era con sus clases y las grandes enseñanzas que les dejaba para la vida.



Una pequeña que cursa el sexto grado de primaria llegó acompañada de su mamá a la funeraria para poner un ramo de flores blancas al féretro de la maestra. La niña comentó que siempre les decía que tenían que ser fuertes y valientes. “Miss Mary” los impulsaba a sobreponerse ante cualquier adversidad, como la que hoy buscan superar tras su partida.







‘Todos fueron víctimas’



A 15 kilómetros de distancia, en la funeraria Gayosso del periférico Raúl López Sánchez de Torreón, otro velorio era realizado de forma casi silente. La familia de José Ángel resguardó e impidió el paso de cualquier persona ajena al niño de 11 años que disparó en los pasillos del colegio.



En el mismo lugar se realizó una misa cerca de las 10:00 horas bajo la más estricta intimidad.



Las puertas de la funeraria fueron resguardadas por el personal, ante el dolor de una familia que no encuentra explicación sobre el por qué ocurrió la tragedia.



Sin embargo, el dolor de Torreón y de La Laguna se virtió en las redes sociales para recordarlo sin criminalizar sus acciones.



Un texto anónimo se viralizó y reivindicó al menor para dejar atrás sus motivos, limpiar los juicios y las conclusiones adelantadas. José Ángel fue visto como una víctima más de la falta de atención, de la indiferencia y de las verdaderas causas que desatan incidentes como este.



“Muchos juzgan la memoria de tu pequeña persona haciéndote ver cómo un abominable asesino. Pero otros te creemos víctima y nos sentimos culpables de no haber hecho lo correcto contigo. Culpables por no entenderte y ser parte de una sociedad violenta, corrupta y disimulada. (...) Nadie te escuchó, nadie puso atención, nadie te tendió la mano, te fallaron los tuyos y te fallamos nosotros. Te faltaron amigos y hoy te sobran juzgadores.



“Los políticos y funcionarios culpan a los videojuegos, a la música o al Youtube. Siempre que pasa algo nadie se hace responsable y todos culpan a todos, eso sucede pequeño cuando la cobardía nos gana. ¿Cómo llegaron esas armas tan potentes a tus pequeñas manos? ¿Cómo aprendiste a usarlas? Son preguntas que los fiscales y peritos se hacen, pero yo me hago unas que va antes de todas estas. ¿Alguien te dijo que te amaba hoy por la mañana? ¿Alguien te dijo que eras importante? ¿Alguien te hizo sentir especial?... Tengo dos hijos más o menos de tu edad, y con lo que hoy pasó me dejas una gran tarea, para con ellos y para con los demás.



“No eras un niño malo, no fue tu culpa y debes descansar en paz. Yo voy a pedir por ti, por tu descanso, porque Dios sabe de tu inocencia y tiene bien claro en dónde están los responsables y los culpables, que en realidad somos todos aquellos que lo pudimos evitar pero estuvimos muy ocupados en cosas sin importancia. (...) Duerme pequeño, yo nunca dudaré de tu inocencia”, reza el documento que exhibe el clamor de quienes se suman más allá de dividirse en una discusión estéril, buscando que una tragedia como esta no se repita jamás, en ninguna escuela de Torreón, Coahuila y del país.







Indagatoria en proceso



El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, Gerardo Márquez, informó este sábado que tras la revisión a la casa en donde vivía el autor del tiroteo en el Colegio Cervantes en Torreón se encontraron videojuegos con contenido violento.



Aunque dijo que se trata de datos reservados para la investigación, que se mantiene en proceso, el funcionario afirmó que en el domicilio en el que vivía el menor de 11 años con sus abuelos, se hallaron “en sus enseres escolares videojuegos, algunos de ellos de contenido violento”, por lo que se busca descartar o confirmar la relación con el ataque.



Asimismo, a través de un comunicado la dependencia informó ayer que concluyeron las diligencias relacionadas con las pruebas periciales, de balística y medicina forense, con lo que determinaron que en la escena del tiroteo se localizaron 9 casquillos percutidos, 8 de calibre .40 y uno más .25.



“Se continúan las pruebas científicas en los equipos electrónicos asegurados, los cuales son sometidos a análisis detallados, además del procesamiento de dictámenes psicológicos realizados por especialistas.



Por las características del caso y en apego al marco jurídico vigente, esta dependencia privilegia la protección de datos de prueba concurrentes en la investigación, manteniendo por ahora, bajo reserva mayor información”, finaliza el documento.







Operativo Mochila



Erick Varela Cortés, subsecretario de Atención a Emergencias de la Secretaría de Salud estatal, anunció ayer que a partir del próximo lunes se implementará de manera aleatoria el Operativo Mochila en las mil 300 escuelas de la Región Laguna, luego de que se advirtiera que esta medida para prevenir la portación de armas, drogas y otros artículos ilegales en las aulas será obligatoria y permanente.



“No es una agresión a los menores pero tenemos que reforzar las acciones”, comentó Varela Cortés, quien insistió en que se requiere la colaboración de los padres de familia para que ayuden en casa y antes de ir a la escuela.