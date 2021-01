Ven buen escenario para exportadores: Pandemia y políticas, factores

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Ante un escenario incierto entre la pandemia, políticas erradas y un contexto que inhibe las inversiones, “los que van a salir mejor librados de todo este entorno, son los exportadores”, dijo el analista Salvador Kalifa Assad, en una conferencia dirigida a empresarios coahuilenses miembros de la Coparmex.



Advirtió que luego del 2020 inicia un largo camino hacia la normalidad. Se enfrenta la recesión más grave desde la Gran Depresión y mientras comienza la aplicación de la vacuna, continúa el aumento de contagios. Destacó que tanto las economías emergentes como las avanzadas están en recesión.



El experto criticó fuertemente las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y las calificó como un oscuro anticipo de lo que viene en el resto de su gestioón. Recuperar los niveles del 2018 tomará más allá del 2025. La gran mayoría de los analistas estima para el 2021 un crecimiento de 3.5% aproximadamente, y esto depende del sector exportador.



“En la segunda parte del año vamos a andar arrastrando la cobija, no se va crecer de manera importante, lo más relevante será para el segundo trimestre… pero el crecimiento de este año será por simple rebote aritmético de la actividad económica”, señaló, luego de una época con desempeño negativo. Habló también de los crecientes costos laborales a los que podría sumarse la eliminación del outsourcing.



“Hay un riesgo enorme de perder el grado de inversión de la deuda soberana. El ingreso por persona hacia el 2024 va a ser inferior al del 2018. (…) No es un panorama atractivo, estamos con un Presidente que ni entiende de economía y está obsesionado con proyectos inútiles como el Tren Maya y su refinería, que están siendo cerradas en el mundo”, estimó.



Contrario a otros países en el mundo, Kalifa Assad dijo que la estrategia para la atención de la pandemia implica el peor nivel de pruebas y prácticamente no existe un mecanismo de rastreo de contactos, además de una política fiscal en extremo austera, que mantiene prioridades en proyectos específicos antes que en el impulso a la economía.



“Es un charlatán nuestro Presidente”, dijo el analista financiero e hizo un comparativo con los últimos mandatos federales, presentando gráficas de desempeño que evidencian la dramática caída económica.



Para el primer semestre se espera que se reduzcan las tasas de interés, hasta 3.5% antes del verano. Todo depende de las elecciones de medio término, finalizó Salvador Kalifa.