Ven cerca el infierno, hacen lo imposible por apagar fuego de arroyo

Entre la ceniza,, realizaron las labores de limpieza en sus patios, luego dea punto de ingresar a sus domicilios la tarde de este miércoles.Un incendio inició cerca de las 14:00 horas, cuyos habitantes son, en su mayoría personas de la tercera edad que lleva más de 20 años con sus propiedades.El reporte llegó al Sistema de Emergencias 911.ya que el fuego que comenzó en la parte baja del arroyo se estaba esparciendo demasiado rápido tras las rachas de viento que había en el sitio.A pesar de las constantes llamaradas, los habitantes señalaron quey que solo enviaron una unidad, la cual, reclamaron, no era propia para apagar el siniestro, debido a que no contaba con un cargamento de agua. Fue más tarde cuando se trasladó el camión cisterna de la estación del municipio y procedió con las labores.Después de la trágica escena,, donde adolescentes se sumaron a la ayuda, pues en las cinco viviendas dañadas eran habitadas por personas de la tercera edad que padecen algunas enfermedades.María, una madre de familia que se encontraba visitando a su padre de 89 años y que no puede caminar, comentó que ellay con ayuda de sus otros familiares pudo sacar a su padre diabético.algunos vecinos de inmediato me ayudaron a pagar porque los bomberos no llegaban; llegaron mucho después y no traían suficiente agua, y se empezó a propagar a las otras viviendas”, señaló María, sentada en el patio la casa de sus padres, mientras recordaba el fuego.Ante la falta de atención por parte de las autoridades, los propietarios vieron muy de cerca la tragedia; al estardonde tenían algunas pertenencias, entre sillas, mesas y algunos trastes que lavan en el exterior de los cuartos.En ese momento,, los de las colonias aledañas se unieron a las labores y se tardaron como dos 2 horas en apagar el fuego con ayuda de los apagafuegos”, comentó doña Rosa, quien afortunadamente no se vio afectada.Otra de las victimas, Zenaida, de 64 años, dijo ver el fin del mundo al ver las ramas de los arboles arder y el fuego en el patio de su domicilio., yo sí me descontrolé porque tengo presión alta. Sí la vi muy cerquitas, dije esto ya será el fin del mundo nos vamos a quedar sin nada”, explicó.Tras la situación y como pudieron, los afectados limpiaron sus domicilios, los cuales se inundaron por el agua que utilizaron para sofocar el siniestro y piden que las autoridades les hagan llegar material de construcción para levantar las bardas traseras, debido a que el incendio ingresó al tener bardas de madera como protección.