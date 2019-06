Ven en reclusorios ‘selvas estructuradas’

En los centros de reclusión "hay una selva estructurada", afirma el investigador Miguel Sarre. "Hay que cambiar ya esas condiciones".De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), bajo el nuevo paradigma de la reinserción social las personas privadas de la libertad son sujetos de derechos y obligaciones pero la realidad es muy distinta.Además de tortura, tratos crueles y denigrantes en contra de personas recluidas, un porcentaje significativo de internos se ven obligados a participar en actos de corrupción para acceder a servicios médicos, agua potable e incluso usar el baño, se indica en el texto "La ejecución penal desde los derechos humanos de la CDHDF".El investigador Juan Morey apunta que la instrumentación de la LNEP es fundamental para frenar los abusos.Sobre el concepto de reinserción social, Sarre explica que éste es un viraje muy fuerte que da la ley."Donde la persona está en prisión porque enfrenta una responsabilidad penal pero es considerada una persona normal que no tiene una condición psicológica o moral o de algún otro tipo. Es una forma de ver a la prisión en términos de legalidad", asegura.La dignidad, sostiene Morey, es una condición inherente al ser humano."El hecho de estar privado de tu libertad no significa que seas menos persona y por tanto no pierdes tu dignidad", agrega.Para Sarre, lo más novedoso de la ley es que se crean las herramientas adecuadas para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad tanto a través de procedimientos administrativos como jurisdiccionales. "Es meter la prisión al debido proceso, a las reglas procesales, a regular a cada sujeto: la persona privada de su libertad, los defensores, el Ministerio Público, los propios visitantes, en distintos procesos que deberá resolver el juez de ejecución".Los investigadores detallan las funciones de los operadores del sistema de ejecución penal: el Ministerio Público debe garantizar que no haya impunidad; es decir, que los internos cumplan sus sentencias sin privilegios ilegales; los defensores especializados en ejecución penal representan a los internos ante cualquier abuso de las autoridades del centro penitenciario, y la sociedad, a través de la observación de integrantes de organizaciones civiles, ejerce una función similar a la asignada al público en las audiencias: ser un medio de control comunitario para garantizar justicia.Sarre subraya la responsabilidad del actor más importante del sistema: el juez de ejecución penal. "Su perfil no es el de conocer derecho penal sino derecho constitucional y derechos humanos; esa es su herramienta y su visión fundamental. Es el responsable de garantizar justicia en los centros penitenciarios. Esa es la relevancia es su papel".