Ven esquema de desvíos de Collado en 3 estados más

Chihuahua, Chih.- El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que el abogado Juan Ramón Collado Mocelo, también habría realizado desvío de recursos públicos en los estados de Aguascalientes, Nuevo León y Sinaloa, mediante el mismo esquema que utilizó en Chihuahua.



En un comunicado, el Gobierno del Estado indicó que la Fiscalía General del Estado encontró en sus investigaciones un método de simulación, en el cual facturaba cantidades millonarias por servicios o asesorías de tipo jurídico, de lo cual no existe registro alguno.



Corral informó que el procedimiento es parecido a lo detectado en la Operación Safiro, donde los desvíos millonarios se realizaban a través de la triangulación con empresas fantasma, que también simularon servicios que nunca se efectuaron.



El Mandatario panista sostuvo que respecto al Estado de Aguascalientes, el caso se judicializó hacia algunos servidores públicos, no contra el abogado.



Afirmó desconocer los avances de las investigaciones que llevan en las demás entidades señaladas.



Corral aseveró que Juan Ramón C.M., como se refiere a él, operaba varias actividades, entre las cuales estaba la promoción de los gobernadores en términos de sus propias aspiraciones.



Destacó que en la audiencia de formulación de imputación que duró 20 horas y concluyó la mañana de este jueves, y en la que se le dictó prisión preventiva, se dio a conocer que uno de los testigos señala que quien entregó diferentes partidas de dinero al abogado, recibió la instrucción directa del ex Gobernador César Duarte, por tratarse de un acuerdo con tenía con el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.



Anunció que este próximo domingo Collado será presentado en audiencia, vía videoconferencia, desde el reclusorio norte de la Ciudad de México donde permanece preso, acusado de otros delitos de índole federal.