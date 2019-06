Ven intervención de EPN en relevo de PRI

Ivonne Ortega, una de los cinco aspirantes a la dirigencia nacional del PRI, acusó al ex Presidente Enrique Peña Nieto de interferir en el proceso de relevo para continuar mandando a través del Gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno."La dirigencia del PRI cedió antes las presiones de quienes nos llevaron a la derrota, para que Enrique Peña Nieto continúe mandando a través de Alejandro Moreno Cárdenas", aseguró en un video subido a internet.La ex gobernadora de Yucatán afirmó que los aspirantes y la actual dirigencia, encabezada por Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas de Gortari, habían acordado tener un proceso democrático, libre y parejo y que el padrón para la elección fue validado por el INE para no correr riesgos jurídicos, ni permitir injerencias ajenas al PRI en los procesos de afiliación."A pesar de esto, en la convocatoria se ha impuesto otro padrón, que no ha sido verificado, y claramente se orienta a favorecer al candidato de la cúpula. ¡La misma cúpula que llevó al partido a la situación en la que hoy se encuentra!", dijo.La yucateca, quien en 2017 estuvo amagando con quitarle la candidatura priista y la Presidencia a José Antonio Meade pero tras una reunión en Los Pinos se disciplinó, llamó a la militancia priista a no permitir la imposición de ahora."Por eso te pido a ti, militante; No dejes que elijan por ti, e impongan a una dirigencia. Juntos, #RecuperemosAlPRI", dijo.Según la agenda priista, la elección de su nueva dirigencia se llevará acabo del 11 de agosto, para tomar protesta nueve días después. Los otros aspirantes son José Narro, Ulises Ruiz y José Martel.