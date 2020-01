Ven normal usar celular y conducir; saltillenses violan el reglamento de tránsito

Saltillo, Coah.- Usar el celular mientras se conduce un vehículo es algo común en Saltillo, pese a los accidentes viales y a las exhortaciones de la autoridad a no hacerlo.



En el Reglamento de Tránsito y Vialidad, el Artículo 82 establece que al momento de conducir un vehículo queda prohibido el uso de teléfonos celulares, audífonos y cualquier otro elemento que pueda distraer la atención.



En un ejercicio realizado por Zócalo Saltillo se pudo constatar que un gran número de conductores utilizan su dispositivo móvil mientras recorren las calles de la ciudad.



Para muestra, el conductor de un automóvil familiar sedán azul que circulaba por el bulevar Valdés Sánchez y realizaba una llamada telefónica mientras conducía con la otra mano. Asimismo el tripulante de una camioneta pick up quien circulaba por la vía de alta velocidad del bulevar Eulalio Gutiérrez no soltaba su dispositivo.



Pero no siempre se utiliza el móvil para una llamada, pues cada vez se vuelve más común que los automovilistas envíen mensajes de texto o revisen sus redes sociales aprovechando un embotellamiento o el alto en un crucero, sin importar que esto los distraiga de la conducción y puedan ocasionar un accidente.



Aunque esta conducta parece haberse normalizado, pese a que se trata de una violación del Reglamento de Tránsito, vale la pena cuestionarse si tiene sentido arriesgar la vida por una llamada, un mensaje o una publicación.