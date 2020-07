Ven peloteros peligro para familiares de jugarse la campaña de la MLB

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A medida que Major League Baseball intenta comenzar una temporada de MLB 2020 de 60 juegos durante la pandemia Covid-19, varios jugadores han anunciado que no participarán a medida que sus equipos comienzan el campamento de entrenamiento con el Día Inaugural programado para el 23 y 24 de julio.



El lanzador de los Diamondbacks de Arizona, Mike Leake, fue el primer jugador en anunciar que se quedaría fuera, con Ryan Zimmerman, Ian Desmond y David Price entre los nombres notables que le seguirían poco después. Aquí hay una lista completa de los jugadores en los rosters que no jugarán para sus equipos esta temporada.



Los Bravos de Atlanta pierden a Felix Hernandez después de firmar un contrato de ligas menores para competir por un puesto en la rotación de Atlanta, el exganador del premio Cy Young anunció a través de su agente que no participaría esta temporada debido a la pandemia de Covid-19.



También tendrían la baja de Nick Markakis: El veterano tomó su decisión después de una charla con su compañero de equipo Freddie Freeman, quien recientemente dio positivo.







En cuento a los Rockies de Colorado, Ian Desmond anunció que no jugaría esta temporada en una publicación detallada de Instagram.



En los Dodgers David Price dijo que “decidió que lo mejor para mi salud y la de mi familia es que no juegue esta temporada”.



Los actuales campeones son de los más golpeados por las decisiones de sus peloteros. Los Nacionales de Washington no arriesgaron la salud de Joe Ross, por lo que no estará la siguiente temporada.



Por su parte, Ryan Zimmerman se ausentará porque será padre dentro de 3 semanas.



Welington Castillo, veterano receptor, se convirtió en el tercer jugador de los Nacionales en optar por no participar ya que tiene niños pequeños.