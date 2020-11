Ven productores de flores bajas ventas por Covid-19

Escuchar Nota

"Hace un año el ramo de flores de terciopelo lo llegamos a vender hasta en 70 pesos pero ahora lo estamos dando a 40 pesos", precisa el campesino.



"Ahora si nos va ir muy mal, no saldrá ni para comer", se queja la mujer, quien tiene casi la misma edad que su esposo.



"Cerraron los panteones y nos dieron en la madre", reprocha.



"Tuvimos con mi mujer 14 hijos, seis se nos murieron", recuerda.



Sentado a ras del suelo y observando varios ramos de flores de terciopelo que tiene a su lado,Desde el lugar donde está,Lamenta que la situación porLa esposa de Severiano llega hasta donde ésta él y acomodaAchaca las bajas ventas de sus flores a queEl viernes, un grupo de campesinos le exigió a la Alcaldesa,En la reunión, la Alcaldesa autorizó que se instalara el tianguis de flores e incluso la apertura de el panteón con estrictas medidas sanitarias, como la sana distancia, relató la esposa de don Severiano.Sin embargo,En estas fechas en 2019,, recuerda el señor Severiano.La mayoría de estos compradores eran comerciantes deDesde los siete años,Dice que a lo largo de su vida nunca le vio sentido realizar otra actividad que no fuera esta.De este trabajo logró darle estudios a sus ocho hijos, de los cuales dos son, cuyas instalaciones casi colindan con sus terrenos.Asegura que cuando él algún día muera, cree que ninguno de sus hijos va a sembrar la tierra."Ellos prefirieron hacer otras cosas", expresa con un sentimiento de desencanto.Con sus 85 años a cuestas, el campesino se ve lúcido. En la rodilla de la pierna izquierda sufre una dolencia lo que le impide caminar en forma ágil."Fui el hospital militar y los médicos me dijeron que me iban a operar de la rodilla pero les dije que no porque pensé que iba a morir y mejor prefiero morir aquí en el campo", refiere el campesino, quien está acompañado por uno de sus nietos que le ayuda a cargar los ramos de flores.También, cuenta que en Tixtla mucha gente se ha muerto de el Covid-19, pero que él no tiene miedo."Yo solo uso cubrebocas cuando voy con mi esposa al mercado porque nos dicen que si no lo usamos (el cubrebocas) las autoridades del Ayuntamiento nos multan con 300 y hasta 500 pesos", asegura.Pega Covid a campesinosMario López Cortés señala que cuatro campesinos, quienes también siembran flores para el Día de Muertos de el barrio de El Santuario, se enfermaron de Covid-19, pero que ya está bien de salud."Yo espero que a mí no me dé esta enfermedad porque yo creo que si me muero", ríe el labriego, quien desde las siete de la mañana del viernes estaba cortando la flor de cempasúchil y de terciopelo.Julia Dircio, esposa de Mario, es la que cobra a la gente que acude a comprar flores en el terreno donde las siembran."Mire este ramo le va a costar 40 pesos", le dice a una señora.