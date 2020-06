Ven revanchismo de la CFE mineros

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- El gremio minero ve un afán de revanchismo del Gobierno federal al cancelar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la compra de carbón a Minera del Norte, sin importar la pérdida de empleos y abatir zonas que dependen de esa actividad, señaló Gerardo Flores Escobedo, vocero del Sindicato Nacional Democrático.



Ante la situación grave que se avecina para los trabajadores, no descartan manifestaciones de toda la base laboral para hacerse escuchar, pues lo único que quieren es trabajar, no becas ni ayudas de la Federación.



“Es un hecho muy lamentable que se siga golpeando fuertemente a la Región Carbonífera, la Centro, por esas decisiones que toma el Gobierno federal que, al final de cuentas, si hay algún revanchismo o alguna situación con ciertas empresas, en este caso, con el Grupo Acerero, bueno, al final de cuentas los que la vienen llevando son los trabajadores y sus familias”, indicó.



La CFE suspendió los contratos de suministro de carbón con la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), con lo cual su filial Minera del Norte liquidaría la plantilla de personal de la Unidad Micare, con 2 mil obreros y empleados en México, y 400 en Texas, además de afectar a 5 mil trabajadores de proveedoras de bienes y servicios, se dijo en un comunicado de la acerera.



El vocero del sindicato minero dijo que el secretario general, Ismael Leija Escalante, está teniendo reuniones con seccionales y comisiones de los trabajadores para tratar el tema y tomar acciones.



De suceder el cierre de la empresa Micare existe un difícil panorama porque no hay colocación en otras minas, aunque el sindicato ayude a su acomodo, pues el impacto al no comprar la Comisión el carbón es generalizado, subrayó el entrevistado.



Manifestó que las tres regiones, la Centro, Carbonífera y Norte de Coahuila, están viviendo una situación desesperante desde hace meses por las decisiones de la Federación, que empezó con suprimir el impuesto minero para estas zonas, luego los embates al empresario acerero y, ahora, la cancelación de compra de carbón.

"¿Por qué se ve fuertemente golpeada la economía en esta región, las empresas? Tal pareciera que el Gobierno lo que quiere es acabar con los empleos que hay en esta región y desgraciadamente mucha gente que puso su confianza en un nuevo gobierno, que votó por un cambio verdadero, hoy está sufriendo las consecuencias de lo que se está haciendo, de que no le importa la gente", aseveró el vocero.



Insistió en que la autoridad federal debe entender que empecinarse en la destrucción de una empresa o empresario, acaba con los miles de empleos que hay detrás, como en el sector carbonero y acerero.