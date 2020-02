Vence Abril al cáncer; quiere ser enfermera

Escuchar Nota

“Ella estaba en segundo de secundaria, y el médico del centro de salud la empezó a tratar, pero ellos no me daban un diagnóstico exacto, me la hicieron pasar tres meses más con esa enfermedad”, dijo la abuela de Abril.

-¿Qué mensaje le das a los niños y niñas que están luchando contra esta enfermedad?



“Que sigan luchando, que no se dejen caer ni nada”.

Poco antes de mediodía,, joven de 16 años originaria de, se acercó nerviosa a la campana de cobre que pende en uno de los pasillos del Hospital del Niño.Con la compañía de su abuela y el director del hospital, Carlos Iván Oyervides, Abril se colocó debajo de la campana y jaló el cordón.De esta manera, esta jovencita, luego de recibir tratamiento por tres años., de la esperanza, que inundan los pasillos de este hospital, y que cada vez que suena, anuncia una nueva oportunidad para los niños que han vencido al cáncer.Su sonrisa y sus enormes ojos confirman que luego de una larga lucha, por fin ella puede retomar su vida normal, aunque con ciertos cuidados.Abril proviene de una familia humilde, avecindada en lade aquella ciudad fronteriza, cuya abuela,, ha tenido qué pelear prácticamente sola por la salud de su nieta desde hace tres años.Doña Laura se ha encargado de la crianza de Abril, pues sus padres la abandonaron y la dejaron a su cuidado. No mostraron interés ni siquiera cuando, a los 13 años, un médico especialista le diagnosticó leucemia.“Hasta que yo me desesperé y la llevé con un médico particular, y allí fue donde le detectaron que precisamente tenía leucemia”.El abuelo de Abril y esposo de doña Laura tiene cáncer de próstata y una de sus hijas, falleció también víctima de esta terrible enfermedad.Para Abril, el contacto con el personal médico delno solamente salvó su vida, sino que la hizo decidir que retomará sus estudios para convertirse en enfermera.“Quiero estudiar enfermería y ayudar a los demás como a mí me ayudaron”, dice la joven, quien se muestra ansiosa por llegar a su tierra natal., presidenta honoraría del DIF Estatal, explicó que el trabajo de reingeniería que se lleva en el sector salud de Coahuila tiene como prioridad llevar los servicios médicos de mayor calidad posible a todos los sectores de la sociedad.