Vence Italia a domicilio a Holanda con gol de Nicolo Barella

Ciudad de México.- Italia se impuso 1-0 a Holanda, gracias a un gol de cabeza de Nicolo Barella.



La Orange echó de menos a sus tres defensas lesionados: Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij y Daley Blind. Arriba, Memphis Depay fue más voluntarioso que efectivo, a Donny van de Beek le falló la puntería y Luuk de Jong entró al césped demasiado tarde.



La Azzurra vio truncada su racha de once victorias el pasado viernes, cuando no pasaron del empate (1-1) en casa ante Bosnia-Herzegovina, mientras que Holanda contaba con repetir el triunfo de hace tres días contra Polonia (1-0).



El partido comenzó con las dos selecciones peleando la pelota desde el minuto uno. La Orange, acostumbrada a dominar, se vio en problemas debido a las líneas adelantadas de los hombres de Mancini.



Al filo del descanso, un saque de banda que parecía inofensivo propició el gol.



Los visitantes triangularon, los holandeses se quedaron mirando y el centro de Ciro Immobile encontró la cabeza del más bajito de la clase, Barella, que con sus 1.72 de altura superó al lateral que lo marcaba, Nathan Aké. El testarazo, con los tiempos perfectamente marcados, entró en la portería por arriba y puso el 1-0 en el marcador.



En el complemento los italianos le pusieron cloroformo al partido, cedieron espacios y la sombra del catenaccio reapareció. Funcionó, pues el rugido de los leones holandeses no llegó a traducirse en mordidas, ni siquiera con los peligrosos cabezazos de De Jong.



Depay desaprovechó la última jugada con una volea al borde del área pequeña que picó demasiado y se fue arriba.



Con esta victoria, Italia suma cuatro puntos y se coloca primera en su grupo, superando a Holanda, que de momento se queda segunda con tres puntos.