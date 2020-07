Vence pandemia al Expogan & Fest 2020

Escuchar Nota

“Este año ya no se hizo nada. Por órdenes del gobernador Miguel Ángel Riquelme y el alcalde Manolo Jiménez nos vamos a esperar hasta el próximo año, se quedó con un buen proyecto, se le estaban echando muchas ganas a este evento y teníamos también una colección de fotografías que iban a estar en el Ateneo, grupos internacionales, muy completo el festival de este año, pero no contábamos con la pandemia y primero está la salud de los coahuilenses y de todos nosotros no hay más que esperarnos para el próximo año, esperemos que lo de los contagios termine y trabajar bien el próximo año”, indicó Amando en una entrevista virtual para un medio digital.

“Iban muy avanzados en esto, iba a estar de primera, venían vaqueros internacionales muy buenos y reconocidos; toros muy buenos, más seleccionados; iba a venir gente de la PCA, todo de mucha calidad, en cuanto a todo lo demás, grupos de Italia, de otros países como Perú, Canadá, iba a estar padre”.

Laquedará a deber a toda a la Ciudad Más Vaquera de México, pues este año no se celebrará, debido a queviva este magno evento de rodeo y cultura.Tras aplazarse por unos meses esperando una mejoría en cuanto la pandemia, aguardando para unas nuevas fechas, no se logró llegar a un acuerdo para determinar un mes en específico, por lo que se pospuso, así lo indicóAmando, quien también es empresario en el ramo de rodeo, comentó que se tenían en mente agrupaciones de impacto y transcendencia mundial.Para el próximo año se doblarán esfuerzos para tener un mejor rodeo, contando con un año más para hacerlo, reflexionar, analizar y ver qué será bueno traer y con ello lograr reunir a los más de 80 mil espectadores proyectados para la edición de este 2020 que no se hizo.