Vence Pasquel sus prejuicios, estrena filme el 20 de marzo

Ciudad de México.- El director Arturo Ripstein afirma sonriendo: “Sylvia tuvo que esperar 60 años para el papel de su vida”, al referirse a la protagonista de su nuevo filme El Diablo Entre las Piernas, que llegará a salas comerciales el 20 de marzo.



Sylvia Pasquel concuerda con él: el personaje de Beatriz, una mujer madura atrapada en un matrimonio donde su marido es atormentado por los celos causados por las confesiones de ella sobre sus relaciones anteriores y su deseo aún vivo, puede ser el que la consagre en al ámbito cinematográfico.



“Agradezco la oportunidad que me dio Arturo de interpretar este papel tan complejo y único. Aunque no lo parezca, ella es una mujer romántica, que se deja convencer por el marido de que sus celos son una forma de demostrarle amor y devoción. Es un personaje que va a ir toda la vida a un lado de mi corazón”, expresó Pasquel.



La historia de esta película le exigió a Sylvia realizar varios desnudos, los primeros en su carrera como actriz; además de escenas de sexo, un reto que ella quiso enfrentar.



“Todo el tiempo estaba,’no soy yo, es Beatriz, ella es la que sale de la regadera, es la que se desnuda’; porque no sólo le estoy dando vida, yo la estoy representando”.







Pero debido a lo complicado y tal vez polémico que podría resultar este proyecto, Sylvia tomó la decisión de platicarlo antes con su madre, Silvia Pinal, su hija Stephanie Salas y sus nietas, Michelle y Camila.



“Yo le decía a Arturo que me daba miedo que el público terminara riéndose, o burlándose, que los comentarios sólo fueran por los desnudos, que se mofen porque no soy una Barbie, soy una mujer de 68 años y obviamente tiene tus prejuicios de decir, ‘a estas alturas vengo a desnudarme’”, confesó.



Pasquel comentó que su nieta Camila ya vio la película, y le gustó tanto que está segura de que su abuela se llevará varios premios.



El creador de filmes como El Castillo de la Pureza (1972) y Profundo Carmesí (1996) explicó que hace cuatro años Paz Alicia Garciadiego le mostró el guion de El Diablo Entre las Piernas, con el que terminó fascinado, considera que por identificación generacional.



“En los últimos años han salido historias de viejitas con Alzheimer que terminan en un final feliz, y saben que es totalmente falso todo eso”, expresa la guionista.