Vence plazo para validar inscripciones

Piedras Negras, Coah.- Este viernes es la fecha límite para que padres de familia validen la inscripción de sus hijos en el nivel básico, señaló Javier Ramos Ledezma, director de la Secundaria Benito Juárez, al precisar que a partir del 11 de septiembre por sistema se darán de baja los alumnos que no hayan sido confirmados.



Explicó que a nivel interno en las instituciones no se puede dar de baja a los alumnos, no obstante hasta este viernes si existe la posibilidad de realizar inscripciones.



“Hay padres de familia que dan por sentado que al inscribir a sus hijos en febrero fue suficiente y no hay necesidad de validar el registro ante las instituciones, algo que es incorrecto” aclaró.



Mencionó que hasta el momento, cuando menos en esta institución se lleva un 70 por ciento de alumnos confirmados, cifra que coincide con los alumnos que efectivamente se mantienen activos con el envío de sus trabajos.



A través de los asesores, se han establecido listas de los alumnos que están inscritos, no obstante de reconocer que no todos tienen conectividad ya que algunos carecen de computadora o los celulares, están limitados para tener una conexión al 100 por ciento.



Insistió que de no confirmar la inscripción de los estudiantes a partir de este viernes, quedarán dados de baja de forma automática por el sistema, por lo que mencionó que se han realizado llamadas telefónicas e incluso se realizarán visitas domiciliarias para informar a los padres de familia.