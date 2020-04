Vencen 13 mil permisos; CBP exhorta devolverlos después

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Son alrededor de 13 mil permisos los que en estas fechas de Semana Santa vencerán y por ende deberían ser entregados al departamento de Aduana y Protección Fronteriza, sin embargo debido a la contingencia sanitaria que se vive y que por ende trajo muchas restricciones se ha permitido que los viajeros tengan consigo esos documentos y los entreguen cuando ya haya pasado la situación.



Así lo anunció el director de los puertos fronterizos Paul del Rincón quien aseguró que nadie tendrá problema para ello, ya que muchas personas manifestaban que si no los entregaban antes de su vencimiento hasta podrían perder su visa pero eso no es real.



Se basó en los números arriba señalados, porque tomando en cuenta que al día en poco más de una semana, se otorgaron alrededor de 1600 formas I-94 que da derecho de internarse temporalmente a los Estados Unidos más allá de la frontera.



El pasado martes, Del Rincón había hecho del conocimiento en su cuenta social Twitter que las personas podían entregarlos a los oficiales que están en la guardarraya e inclusive no era necesario que los propietarios de la forma se presentaran, que alguien más podía devolverlos en su lugar.