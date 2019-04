Vencen a lo Atlas en Veracruz

#NaciónMX | #SienteTuLiga



Leandro Cufré le ganó la partida a Robert Dante Siboldi, quien fuese su mentor en Santos Laguna.El entrenador argentino guió al Atlas para vencer 1-0 al Veracruz, en el Estadio Pirata Fuente, y a falta de que se juegue el resto de la Jornada 13, los Zorros amanecerán en el puesto 10 con 16 puntos.Para el juego en el Puerto Jarocho, Leandro Cufré le devolvió la titularidad a Facundo Barceló, como referente de ataque, y sorprendió con poner como interior por izquierda a Andrés Andrade, posición en la que se le vio muy incómodo al "Rifle".El partido se disputó en el centro del campo durante los primeros 45 minutos, que fueron ríspidos y de muchos faltas entre ambas escuadras; la calidad de la cancha no facilitó un ritmo de juego fluido, por lo que el Veracruz buscó con pases largos a su delantero Cristian Menéndez, más los zagueros rojinegros, Anderson Santamaría y Jorge Segura, lograron contener el potencial del "Polaco".La primera jugada de peligro fue mediante el capitán de los veracruzanos, Carlos Salcido, quien al minuto 24 disparó desde tres cuartos de cancha, pero su tiro fue desviado y pasó al lado del poste izquierdo de la portería de José Hernández.Cufré colocó al canterano Jesús Gómez en la lateral izquierda, al igual que el partido pasado ante Santos; los locales aprovecharon la novatez del zaguero y buscaron penetrar por su sector.Mediante la habilidad de Bryan Carrasco, quien al 37' le robó una pelota a Gómez dentro del área rojinegra, el conjunto de Robert Dante Siboldi tuvo una clara oportunidad de gol, mas el disparo del chileno se fue apenas desviado de la portería atlista.En la segunda parte, el Atlas tuvo sus primeras aproximaciones de peligro al arco jarocho.Con el ingreso de Jairo Torres al minuto 58, que sustituyó a Jesús Isijara, los Rojinegros lograron tener mayor profundidad por la banda derecha; Torres encaró constantemente yJuan Pablo Vigón se animó a disparar a la portería de Sebastián Jurado, al 60' y al 71', pero los dos disparos se fueron desviados.Darío Burbano y Jefferson Duque ingresaron al campo para fortalecer el ataque atlista, movimientos que terminaron por ser determinantes para el primer y único gol de los Zorros.Al 88', Burbano centró desde la banda izquierda a Duque, quien en el centro del área bajó la pelota para Vigón, éste asistió a Torres, que con un potente disparo de izquierda venció al portero Jurado para el 1-0.Todo el equipo rojinegro gritó la anotación en el Pirata Fuente, que consiguió dos victorias al hilo bajo el mando Leandro Cufré.El Veracruz no consiguió igualar el marcador, pese a lanzar a todo su equipo al área atlista, y sumó su quinto empate en un torneo en el que aún no consigue ganar después de 13 jornadas.