Venden en Mall cigarros y productos con marihuana

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- En los pasillos del Mall de las Águilas un nuevo local ha llamado la atención de miles de personas de ambos lados de la frontera, pues se trata del primer negocio en esta localidad dedicado a la venta de productos que en su mayoría contienen CBD o cannabidiol, sustancia presente en la marihuana que se utiliza principalmente como remedio para controlar el dolor y disminuir la ansiedad sin causar alucinaciones.



Luvia Garza, propietaria del negocio destacó que son más de 200 productos, entre los que destacan caramelos, frituras, cigarrillos, cremas corporales, pastelillos, gomas de mascar, miel, polvo para té, alimento para mascotas y muchos otros, los que se encuentran a la venta en este lugar que cuenta con los permisos necesarios para su operación la cual es legal ya que los artículos contienen 0.3 % de THC, es decir, el componente psicoactivo de la marihuana.



"Una de las normas principales que debemos respetar es que la venta de estos productos que contienen cannabidiol es exclusiva para mayores de 18 años y la mayoría de las personas que comprar son los adultos mayores de 40 años porque el CBD tiene muchos beneficios médicos y no tiene los efectos intoxicantes del THC, que es el tetrahidrocannabidol", precisó.



Destacó que la venta de dichos productos es legal a partir del mes de septiembre del 2019 cuando la legislatura de Texas autorizó la comercialización de artículos derivados de la planta de cáñamo con concentraciones de menos del 0.3 por ciento del THC, es decir, para uso limitado del aceite de marihuana con fines medicinales.



"El consumo de los productos no es para uso recreativo, es medicinal. Consumir de estos productos no te va a causar una adicción y no te hará alucinar como el THC, porque el CBD o cannabidiol es para relajar y ayuda a muchas enfermedades".



"Por ejemplo, tenemos el caso de un joven con cáncer que consume estos productos y de personas de la tercera edad que buscan mucho las cremas corporales para aliviar el dolor en cualquier parte del cuerpo" explicó.