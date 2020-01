Venden en Miami casas en litigio del caso Duarte y ganan 11.9 mdd

Departamento en multifamiliar. Se encuentra en NorthWest 2330. Vendido en 110 mil dólares por Vulcan Dynamic.

Mansión en Cocoplum. Se ubica en Marinero Court 277. Valuada en 7.7 millones de dólares.

“Era un negocio, [Duarte] estaba construyendo el fondo para su retiro”, citó Animal Político a Alfonso Ortega López, uno de los supuestos operadores de Duarte, y quien finalmente se convirtió en declarante del caso.

Casa Cutler Bay. Se encuentra en Holiday 9531. Vendida el 19 de octubre de 2016 por 235 mil dólares. Ligada a la empresa Azerco LCC

“El estado [de Veracruz] por ende inicia esta y otras acciones como parte de un esfuerzo para recuperar dichos fondos robados por Duarte y aquellos que colaboraron con él en su confabulación”, refiere la demanda, donde se señala a Iñaki Negrete, a la empresa Vulcan Dynamic Realty Fund LP, entre otros.

El exgobernador de Veracruz,, se fugó de México el 17 de octubre de 2016, horas antes que se girara la primera orden de aprehensión en su contra; dos días más tarde, mientras él permanecía oculto en Guatemala, inició una operación desde, poco conocida: presuntos—mencionados en las indagatorias federales y locales—En las diligencias que realizó la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de Veracruz en contra de Duarte, así como en investigaciones periodísticas, se expuso que cuando era gobernador presuntamente desvió dinero con el cual, concretamente se señaló a los empresarios, su hermano,, eUna investigación realizada por, revela que de esas 61 casas que fueron mencionadas en el caso Duarte, 49 ya fueron vendidas entre 2016 y 2019, por Zury Mansur y Negrete, operaciones que dejaron, según datos del registro de la propiedad de Miami Dade.Una de las primeras ventas se concretó el 19 de octubre de 2016,. La empresa, propiedad de Iñaki Negrete y Zury Mansur —según datos del Registro Comercial de Florida—, vendió por 235 mil dólares una residencia ubicada en el 9531 de la calle Holiday, en el pueblo Cutler Bay de Miami.En 2016, una investigación del portal Animal Político reveló que Duarte habría comprado inicialmente 19 casas en Miami entre 2012 y 2013, por medio de las empresas, propiedad de los hermanos Manzur y también de Negrete. La adquisición de esas casas tenía como objetivo que se pudieran vender “sin sospechas”, pues supuestamente Duarte quería ese dinero como un fondo de retiro.Pero esas 19 casas no eran las únicas:, además de la joya de la corona:, ubicada en el exclusivo barrio de Cocoplum.La demanda civil 2018-005132-CA-01 de la Corte del Undécimo Circuito Judicial del condado de Miami Dade, refiere que el estado de. Dinero que habría sido desviado por Duarte con ayuda de sus prestanombres. Sin embargo, 30 de las 42 casas reclamadas ya se vendieron, por más de 7 millones de dólares.Justo la semana que inició formalmente la demanda, la empresa, cuyo CEO es Iñaki Negrete —según el Registro Comercial de Florida—, comenzó con la venta de un departamento en un multifamiliar, ubicado en la avenida 2330 NW de Miami, por la cantidad de 110 mil dólares.Otra casa duplex con cochera fue vendida el 16 de mayo de 2018 por 475 mil dólares. En 2019, las empresas relacionadas a Iñaki y Mansur vendieron seis casas por más de 1.2 millones de dólares.Expertos en bienes raíces en Miami consultados porexplicaron que muchas de las casas no tenían algún reporte al momento de la compra, lo queLa venta de estas casas no fue el único movimiento que se dio con Duarte prófugo o tras las rejas, entre 2017 y 2018 la empresa—vinculada también al exgobernador y a otro presunto operador, José Juan Janeiro—, pagó más de 192 mil dólares de impuestos por la mansión estilo mediterráneo, la cual se ubica en el 277 de la calle Marinero de Cocoplum.Actualmente Javier Duarte se encuentra preso, al. Un juez lo sentenció a nueve años de prisión, pero el caso fue reabierto en diciembre pasado gracias a un amparo que el exgobernador ganó para apelar dicha condena.Se buscó a Zury Mansur y a Inñaki Negrete por medio de sus datos empresariales, pero al cierre de edición no hubo respuesta.