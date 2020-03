Venden gasolina a 12 pesos el litro

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- La gasolina “regular” ya se vende en menos de 13 pesos el litro en estaciones de servicio de Monclova, entre 12.89 y 12.99 pesos, y es muy probable que su costo llegue a bajar hasta los 10 pesos, a causa del Covid-19 y el bajo consumo internacional.



Zócalo realizó un recorrido por gasolineras y corroboró que el litro de la “verde” se puede encontrar en algunas en lo citados precios, pero también hay otras que cvenden el litro en 13.99 y hasta en 15.99 pesos.



Baja gasolina y las compras de pánico



Pese al bajo precio de la gasolina, ya no se observaron gasolineras repletas de automovilistas esperando surtir combustible, como sucedió hace una semana atrás en que su costo disminuyó de manera notable.



Gerardo Oyervides Rodríguez, líder de los empresarios gasolineros en Monclova, sostuvo que el precio de la gasolina va a seguir bajando debido a que los países árabes están produciendo combustible al máximo y a que la demanda mundial es poca debido a que muchos países se encuentran parados por la pandemia del coronavirus.



“Podríamos llegar hasta a los 10 pesos el litro”, pronosticó, debido a que es mucha la producción de gasolina y la demanda es poca a nivel mundial, incluso en Monclova, donde las ventas se han desplomado entre 35 y 40 por ciento porque la gente se está resguardando en sus casas para prevenir el coronavirus. Comentó que hay gasolineras que venden a un precio mayor el litro de gasolina regular porque las franquicias no les han permitido reducirlo debido a que les cobran regalías y derechos de marca, pero consideró que tendrán que hacerlo porque se encuentran en desventaja en el mercado.



El entrevistado aclaró que el precio de la gasolina no ha bajado en México por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador. “AMLO no ha tenido nada que ver, es una tristeza que el Gobierno Federal quiera engañar a muchos mexicanos colgándose una medalla que no le corresponde”, expresó. “Ojalá se cuelgue la medalla manejando estos precios después de la contingencia, pues lo puede hacer si le quita tantos impuestos que se cargan en la gasolina; con un precio así puede ayudar a la situación económica que estamos viviendo”, agregó.