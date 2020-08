Venden iPhone con Fortnite instalado en 221 mil pesos

Escuchar Nota

"Apple se ha convertido en lo que una vez criticó: el gigante que busca controlar los mercados, bloquear la competencia y reprimir la innovación", dijo Epic en su demanda contra Apple, presentada en el Distrito Norte de California.



"Apple es más grande, más poderosa, más arraigada y más perniciosa que los monopolistas de antaño".



, debido a que ésta infringió una de las reglas de la App Store, por lo queEsta situación ya ha comenzado a tener algunos efectos colaterales, ya que está siendo aprovechada por diversos usuarios en portales de ecommerce, en los que se ha comenzado a ofrecer equipos iphone con el título instalado a altos precios.De acuerdo con el portal The Sun, la mayoría de los dispositivos listados tienen un valor de entre 2 mil y 7 mil dólares (aproximadamente 44 mil y 155 mil pesos respectivamente).Sin embargosólo por traer el juego.A pesar de que vender un teléfono con Fortnite instalado puede parecer una buena idea, también puede ser muy arriesgado, esto debido a que, para que el juego de Epic permanezca en el iPhone, deberá permanecer conectado a su cuenta.De igual manera, adquirir un teléfono con Fortnite instalado es igualmente peligroso, debido a que el vendedor podría cerrar la sesión de su cuenta en una fecha posterior, eliminando el acceso al juego, y haciendo que tu compra haya sido en vano.Apple y Google prohibieron Fortnite en sus tiendas de aplicaciones la semana pasada. Como respuesta, el desarrollador del juego, Epic Games, demandó a ambas empresas por dichas restricciones, las cuales se emitieron después de que Epic violó las pautas de pago tanto en la App Store gomo en la Google Play Store.Apple y Google citaron como violación a sus políticas, una función de pago directo implementada en la aplicación Fortnite.Anteriormente, Epic usaba sistemas de pago en la aplicación que le daban a Google y Apple una gran parte de los fondos generados por las compras de los jugadores.Epic presentó una demanda en un tribunal de los Estados Unidos, buscando no obtener dinero de Apple o Google, sino medidas cautelares que pondrían fin a muchas de las prácticas de las tiendas de aplicaciones de las empresas.Las firmas de California han sido criticadas en los últimos años por operar supuestos "monopolios" en los que sofocan la competencia y realizan recortes colosales en las ventas realizadas a través de sus tiendas de aplicaciones.En una demanda separada contra Google, Epic hizo referencia al ahora mantra de la compañía, "Don't Be Evil".