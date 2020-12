Venden ‘jaulas’ para los que le temen al 5G

Escuchar Nota

Durante la emergencia sanitaria no pocas personas han querido aprovecharse del miedo y la desinformación para vender productos milagro a los usuarios. Diferentes plataformas tomaron medidas al respecto y prohibieron los anuncios con artículos de dudosa efectividad. Sin embargo, todavía podemos encontrar algunos, como unasparaque prometen proteger a los usuarios de losdelA partir de lacomenzó a circular una teoría en la que se relacionaba a la enfermedad con las redes de quinta generación. Algunos están aprovechando esa creencia infundada para vender soluciones que aseguran evitar la radiación dely también la señal 5G.Disponibles en, los llamadosno son poco comunes. Se pueden encontrar varios anuncios de este tipo que afirman bloquear entre el 90 y el 95% de la radiación sin afectar la señal de internet con precios que van de los 50 a los 150 dólares, es decir, entre mil y 3 mil pesos.Básicamente se trata de una jaula de metal que convierte cargas electrostáticas y las distribuye a través de la jaula misma, es decir que estas se mantienen en el interior que, en realidad no es necesaria pues, un informe publicado por el New York Times explica que nuestra piel es una barrera adecuada contra las ondas de radio de alta frecuencia, incluida la 5G.Por lo anterior es que este tipo de productos no solo resulta inútil sino que, quienes lo han comprado, aseguran que prácticamente perdieron su señal depues, un producto de este tipo que en verdad sea de calidad, no permitirá que salgan las ondas inalámbricas si no es así, es solo una caja de metal muy cara.Además, si eres de los convencidos de que las redes 5G son un riesgo, para lo cual no existe evidencia, estas jaulas no sirven de nada porque las redes celulares no provienen de tu router, de hecho es importante aclarar que elno es lo mismo que el 5G celular.Cabe señalar que la jaula de Faraday fue inventada en 1836 por el científico británicoy consiste en una caja protectora de un metal con capacidad paraUn ejemplo de ello en la actualidad es elEntonces, si de verdad crees que tu router te está enfermando tienes tres opciones: usar Ethernet siempre para que no haya ondas inalámbricas rodeándote; te desconectas por completo de internet; o prendes y apagas el router para que las ondas no te acechen todo el tiempo.Más vale que te informes antes de considerar productos que, supuestamente bloquean el 5G, que no son pocos, además de las jaulas Faraday, también, bandas de maternidad para "proteger" al feto, collares y hasta calzoncillos. Alerta de spoiler, ninguno funciona.Incluso, si quieres poner un “escudo” de radiación a tu celular malas noticias, el teléfono hará un mayor esfuerzo por captar señal por lo que el efecto es contrario, emitirá más radiación, aunque, otra vez, no a un nivel dañino.Si tienes miedo sobre la radiación que emiten tus dispositivos vale la pena que consultes la lista de leyes y regulaciones de ladepara saber cuáles equipos funcionan con un estándar de radiación seguro.¿De dónde viene la idea de los peligros de 5G?En redes sociales se han difundido videos en donde afirma que la tecnología 5G causa el, porque la enfermedad inició en, donde comenzaron a proveerse servicios de telecomunicaciones usando esa red. También que las frecuencias emitidas por las antenas deson dañinas para los seres humanos y que con la red 5G, losvigilarán a las personas todo el día usando el internet de las cosas.Sin embargo no hay ninguna evidencia que confirme esa información.