Venden PS5 bañado en oro de 24 quilates

“PS5 es posiblemente la consola de juegos más esperada. Al ofrecer una edición limitada de lujo de PS5 para aquellas personas que realmente quieren destacarse, será una opción ideal. Hemos mostrado a algunos de nuestros clientes más exclusivos diseños previos de este PS5 y algunos ya desean ordenarla incluso sin que se sepa cuándo llegarán. Esta edición será un éxito debido a que son piezas limitadas y probablemente no haremos más de 100 piezas para todo el mundo”, declaró Kunal Patel, fundador y director general de Truly Exquisite.

Desde que Sony dio a conocer el control y posteriormente la apariencia de su próxima consola,Por supuesto que, si eres rico, realmente el precio no es un factor importante, y si eres millonario, por qué no solo conseguir unaAl respecto,la cual se especializa en joyería y en bañar productos electrónicos en oro y otros metales, anunció unadePero si deseas algo más modesto, también cuentan conCabe señalar que la firma también cuenta con dispositivos de Apple como relojes inteligentes, iPhones y iPads de Apple, además de teléfonos como el Galaxy S20, chapados en oro a los consumidores.De momento, los equipos no cuentan con alguna descripción de su precio, pero hubo una PlayStation 4 de oro sólido lanzada hace unos años que costó 8 mil 400 libras. Sin embargo, estas consolas solo están chapadas en oro y se estima que su precio ronda unas pocas miles de libras.En otras novedades relacionadas con la consola de Sony, el título Yakuza: Like a Dragon estará disponible en PlayStation 5 por lo que no será una exclusiva de Xbox como se pensaba.Es así que Yakuza: Like a Dragon estará disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC en noviembre próximo.Cabe señalar que la versión para Xbox Series X estará disponible durante el lanzamiento de la consola.