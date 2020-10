Venden quesos prohibidos; ignoran restricción del gobierno federal

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En Saltillo los supermercados y tiendas de conveniencia ignoraron las restricciones que el gobierno Federal emitió a través de la Secretaría de Economía respecto a suspender la comercialización de más de 20 productos denominados como “quesos” de 19 marcas y 2 productos denominados como yoghurt natural, por tratarse de un engaño por incumplir con los ingredientes que anuncian.



Así en un recorrido por diversos establecimientos se constató que el yoghurt marca Danone de la línea “Bene Gastro” continúa vendiéndose con normalidad, pese a ser prohibida su venta pues no contiene el requerimiento mínimo indispensable de leche, además de que tiene azúcares adicionadas, pese a que se asegura es natural.



También en supermercados como el localizado en Paseo de la Reforma se encontró el queso tipo manchego de la marca Fud, que pregona ser 100 % de leche aunque no es así.



Los productos que la Secretaría de Economía ordenó retirar son de reconocidas marcas como Nochebuena, Philadelphia, Zwan, Lala, Premier Plus, Cuadritos, Caperucita, el Parral, entre otros y es porque utilizan la leyenda de 100% de leche, sin serlo, adicionan grasa vegetal para sustituir la leche que deberían contener, tienen menos gramaje o no informan en la superficie principal de exhibición el porcentaje de uso de caseinatos para la elaboración de queso.



Los establecimientos que sigan expendiendo estos productos podrían hacerse acreedores a una multa por parte de la Profeco. Sin embargo según la información de trabajadores de estas marcas quienes surten los anaqueles no se les ha dado ninguna instrucción y siguen surtiendo con normalidad los productos que fueron suspendidos el pasado 13 de octubre.