Venden Saltillenses lo que sea con el fin de generar recursos

abren la puerta trasera, colocan sus letreros, y a esperar que la gente se detenga a comprarleses el rostro del desempleo que ha empezado a cobrar factura a muchas familias, cuyos jefes se quedaron sin empleo en medio de la contingencia sanitaria por las afectaciones que también están sufriendo las empresas, que no tuvieron otra que recortar personal.Por ello, y al no recibir respuesta a las solicitudes que han presentado directamente en las empresas o bien en las agencias de contratación,de todo lo que se pueda vender, para tratar de generar los recursos que requieren en sus hogares., quien vende cubrebocas a un costado de la salida a Torreón, dice “es bien feo que regreses a tu empresa y te digan pásale a personal por tu liquidación, te tocó reajuste, y así como están las cosas, pues no queda otra, que buscarle.y hay días que de plano no sale para la gasolina”, comenta el comerciante, quien dice tener la esperanza de que pronto le hablen de alguna empresa, “tengo una esposa y dos hijos que sacar adelante”.