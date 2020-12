Vendería MGM su catálogo; buscan comprador

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. El estudio detrás de la franquicia de James Bond, MGM Holdings Inc., explora su venta, pues su biblioteca de contenido podría ser de interés para las empresas que buscan expandir sus sectores de transmisión.



Según sus cotizaciones en la bolsa, la compañía tiene un valor de mercado de 5.5 mil millones de dólares, incluida la deuda.



De acuerdo con el medio estadunidense The Wall Street Journal, los copropietarios de la franquicia del Agente 007 ya contrataron a Morgan Stanley y LionTree LLC para asesorarlos sobre el proceso de una venta formal.



La biblioteca de MGM abarca más de 4 mil títulos de películas y 17 mil horas de programación televisiva entre las que están franquicias cinematográficas de la talla de Rocky y El Hobbit, explica Variety.



Además es propietaria del canal de televisión premium y servicio de transmisión de video Epix.



Programas de televisión como El Cuento de la Criada y Vikingos también forman parte del catálogo, aunque la franquicia de James Bond –que comparte con Danjaq LLC– es la más atractiva.



Según explica el tabloide, el estudio ya ha contemplado la venta en los últimos años, pero no han encontrado un comprador de acuerdo a los precios que buscan.