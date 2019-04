Venezuela elude sanciones de EU canalizando ventas a través de Rusia

El presidente Nicolás Maduro está usando al gigante energético ruso Rosneft para canalizar el flujo de efectivo de las ventas de petróleo de Venezuela, para evadir sanciones con las que Estados Unidos busca sacarlo del poder, según fuentes y documentos revisados por Reuters.Las ventas son la última señal de la creciente dependencia del Gobierno de Venezuela de Rusia, en momentos en que Estados Unidos presiona financieramente a la administración de Maduro, a quien describe como un dictador.Bajo el sistema descubierto por Reuters, la petrolera estatal venezolana PDVSA comenzó a pasar las facturas de sus ventas de petróleo a Rosneft.El gigante ruso de la energía paga a PDVSA inmediatamente con un descuento sobre el precio de venta -evitando el plazo habitual de 30 a 90 días para completar las transacciones- y cobra el monto total más tarde al comprador, según los documentos y las fuentes.Desde enero, el gobierno de Maduro ha estado en conversaciones con aliados en Moscú sobre las formas de eludir la prohibición de que los clientes paguen a PDVSA en dólares, dijeron las fuentes.Rusia ha dicho públicamente que las sanciones de Washington son ilegales y que trabajaría con Venezuela para evitarlas."PDVSA está entregando sus cuentas por cobrar a Rosneft", dijo una fuente de la petrolera estatal venezolana con conocimiento de los acuerdos, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.Según muestran los documentos, se les ha pedido a las principales compañías energéticas, como Reliance Industries de India, -el mayor cliente que paga en efectivo de PDVSA-, que participen en el plan pagando a Rosneft por el petróleo venezolano.Rosneft, que ha invertido mucho en Venezuela bajo el mandato del presidente Vladimir Putin, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.El Ministerio de Petróleo de Venezuela, el Ministerio de Información y PDVSA no respondieron a pedidos de comentarios ni preguntas.Cuando se le consultó sobre las transacciones, un portavoz de Reliance dijo que han realizado pagos a compañías rusas y chinas por el petróleo venezolano. Agregó que los desembolsos se deducían del dinero que Venezuela debía a esos países, pero no proporcionó más detalles."Estamos en un diálogo activo con el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre nuestros tratos por petróleo venezolano para cumplir" con las sancione, destacó el portavoz.El petróleo representa más del 90 por ciento de las exportaciones de la nación de la OPEP y la mayor parte de los ingresos gubernamentales.Maduro ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de librar una guerra económica contra Venezuela y de buscar derrocarlo.