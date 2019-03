Venezuela saldrá de penumbra: Guaidó

El líder opositor Juan Guaidó prometió que Venezuela saldrá de la penumbra ante miles de personas agobiadas por falta de agua y comida por un apagón que entra en su sexto día, mientras el presidente Nicolás Maduro declaró ‘victoria’ ante lo que califica de ‘sabotaje’.“Confíen en ustedes, que Venezuela va a salir de la penumbra, que el cese de la usurpación está muy cerca”, expresó Guaidó ante seguidores congregados en una avenida de Caracas.Reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países liderados por Estados Unidos, el jefe parlamentario responsabilizó del monumental apagón que comenzó el jueves a Maduro, a quien considera ‘usurpador’ del poder, denunciando como fraudulenta su reelección.“Necesitamos una oficina donde trabajar, así que muy pronto (…) vamos a ir a buscar mi oficina, que es allá en Miraflores”, manifestó, refiriéndose al palacio presidencial, entre una ovación.Al caer la tarde, arriba de una camioneta, el opositor de 35 años dio breves discursos haciendo escala en varios puntos de Caracas donde hubo protestas.El corte eléctrico, el peor sufrido por Venezuela, afectó a casi la totalidad de la nación de 30 millones de habitantes. El gobierno dijo que la luz se restableció en “casi en todo el país”, pero aún hay zonas del occidente sin electricidad.En cadena de radio y televisión, Maduro celebró “una victoria en la guerra eléctrica”, insistiendo en sus acusaciones de que los cortes se debieron a “ataques cibernéticos y electromagnéticos de Washington contra el sistema eléctrico”.El apagón colapsó el suministro de agua porque las bombas de los tanques requieren energía, dañó alimentos, paralizó el comercio y el transporte, provocó largas filas en las gasolineras, interrumpió las comunicaciones y afectó seriamente la operación de hospitales.El gobierno empezó a distribuir comida, agua y asistencia a hospitales, donde según Guaidó murieron una veintena de personas, mientras la ONG Codevida denuncia que fallecieron 15 enfermos renales por falta de diálisis. El gobierno niega que haya víctimas.Saqueos se registraron en la petrolera ciudad de Maracaibo (noroeste) y aisladamente en Caracas. El pasado fin de semana, se observó a un grupo de civiles armados en motos en el este capitalino.“Oí un concierto de disparos. Saquearon una panadería y luego en otro local robaron cauchos (llantas). Temprano, vi gente en cola por un kilo de arroz. Mucha tensión”, dijo Alberto Barboza, de 26 años, en Maracaibo.En Caracas, en la desesperación, cientos bajan al canal del contaminado río Guaire para recoger agua en bocatomas ubicadas a un costado.Algunos han debido pagar en dólares por agua o comida, por falta de efectivo o datáfonos para las compras electrónicas por el apagón. Las comunicaciones van recuperándose, aunque siguen inestables en algunas zonas.El gobierno extendió hasta el miércoles la suspensión de la jornada laboral y estudiantil que ordenó el jueves.La crispación golpea a la prensa. Acusado por el oficialismo de estar vinculado con el supuesto “sabotaje eléctrico”, el periodista Luis Carlos Díaz fue detenido el lunes en Caracas y liberado este martes, aunque enfrentará un proceso por “instigación a delinquir”.“El juicio sigue su curso, pero no puedo dar declaraciones”, dijo Díaz al ser excarcelado en la sede del servicio de inteligencia.Tras reunirse el lunes con el canciller Jorge Arreaza, una delegación de la oficina de derechos humanos de la ONU enviada a Venezuela se encontró con Guaidó, aunque no trascendieron detalles.Maduro atribuye el apagón a un “ataque cibernético” contra la hidroeléctrica de Guri (estado Bolívar, sur) por parte de Estados Unidos y la oposición, que a su vez atribuye la crisis a la “negligencia y corrupción” del gobierno. La represa, desde hace años, está militarizada.La Fiscalía, de línea oficialista, abrió una investigación contra Guaidó al implicarlo en el “sabotaje”.“Salieron a decir que somos culpables (…), cuando todo el mundo sabe quién es el saboteador”, reaccionó Guaidó.“Él (Maduro) es el responsable de la tragedia que vive nuestro país”.Guaidó tildó a los “colectivos”, grupos comunales que la oposición denuncia como bandas armadas, de “última línea de defensa” del mandatario, luego de que este los llamara a la “resistencia activa”.Guaidó decretó el lunes estado de “alarma nacional” por 30 días, para pedir ayuda internacional en la superación de la crisis. España ofreció ayuda para recuperar un sistema eléctrico “muy deteriorado”.La aplicación del decreto es poco probable, pues Maduro cuenta con apoyo de la Fuerza Armada y, salvo el Congreso, controla todas las instituciones.Maduro afirma que detrás del apagón se esconde una estrategia de Guaidó para reactivar el ingreso de “ayuda humanitaria” de Estados Unidos que fracasó el 23 de febrero y justificar una invasión de Washington.La administración de Donald Trump no cesa la presión y advirtió que “muy pronto” habrá “importantes” sanciones contra instituciones financieras vinculadas al gobierno de Caracas.Washington anunció que, ante el deterioro de la situación, retirará a su personal en la embajada en Caracas, pero Venezuela dijo que pidió su salida a más tardar el miércoles, al fracasar negociaciones para instaurar oficinas de intereses tras la ruptura de relaciones en enero.