Venga La Alegría llega a su fin en Tv Azteca

Ciudad de México.- Los nuevos movimientos en los integrantes de uno de los matutinos más vistos de la televisión mexicana han impactado en el proyecto, esto es claro luego de que se diera a conocer que podría llegar a su final dentro de muy poco tiempo.



Tal parece indicar que los cambios de formato y la salida de algunos conductores le jugarían en contra a Venga La Alegría, pues trascendió que TV Azteca estaría pensando en renovarlo a través de nuevo proyecto, que prodía estar anunciándose en menos de lo esperado.



Fue a través de su canal de YouTube, que el comunicador Alejandro Zúñiga, señaló que la televisora de la Ajusco buscaría aumentar el rating, por lo que optaría por un programa denominado Cada Mañana, el cual existió anteriormente y era conducido por Omar Fierro.



¿Llegó el final de Venga La Alegría?



Resulta que el famoso youtuber mencionó que el matutino debería cambiar su formato, ya que el aumento de presentadores y las nuevas secciones no terminan por adentrarse en el gusto de los televidentes.



Pero eso no es todo, pues lo más lamentable de todo es que Venga la Alegría dejaría de transmitirse el próximo mes de marzo, también debido a la “crisis financiera” por la que atraviesa la empresa de Ricardo Salinas Pliego, según ha detallado el comunicador Alejandro Zúñiga.



Hay que recordar que no hace muchos el periodista Álex Kaffie aseguró que existió un recorte masivo de personal en la emisión, principalmente entre los maquilladores y asistentes de camarógrafos, haciendo evidente la crisis por la que la empresa estaba atravesando.