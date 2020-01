‘Venga la Alegría’ presenta a su nuevo integrante y fracasa

Escuchar Nota

¡Ridículos! ¡Esto es una burla! ¡Tienen un seguidor menos!… Estos fueron algunos de los comentarios que los fans de ‘’ dejaron en las redes sociales de la emisión después de que presentaran al nuevo integrante.Desde las 8:55 horas, los conductores de ‘VLA’ generaron MUCHA expectativa entre la audiencia y hasta pusieron una alfombra roja para recibir al nuevo conductor.En redes sociales, hasta involucraron a la audiencia, haciéndolos votar sobre si creían que sería un hombre o una mujer quien se integraría a la emisión de Tv Azteca.Al finalizar la emisión, los conductores por fin presentaron al nuevo integrante de ‘VLA’… Pero no se trata de un humano… ¡Sino de unBruno, un Shih Tzu, sorprendió a propios extraños pues es el nuevo miembro de la familia, algo que sin duda alguna provocó una serie de reacciones por parte de la audiencia.Y es que aunque muchos aman a los perritos, para algunos, que la emisión presentara un animalito fue una burla, mientras que otros lo calificaron de mal gusto."Yo bien emocionada… Se pasan .Hmm’ta! Sus tonterías… Por eso no sube el índice de audiencia de un programa”.“Ridículos”.“Qué estupidez”.“Que tontería!”.“Este día #MurioVengaLaAlegria“.El elenco entero de conductores posó al final de la emisión con, y celebraron su integración a lamatutina de televisión Azteca.“Así recibimos a “Bruno” @brunitovla, el nuevo integrante de #VLA que nos llenará de muchas alegrías, amor y diversión. ¡Bienvenido!”.Todos los conductores de la emisión se dijeron contentos de recibir en VLA al pequeño Shih- Tzu:Hubo algunos internautas que incluso mostraron supor lucrar así con los animales, sin notar que algunos pueden alterarse con las cámaras, luces y el trabajo que se lleva a cabo en un foro.“Lo van a matar de estrés al pobre perro, el no está acostumbrado a todo eso. “.Otros acusaron a la emisión de “humanizar” a los animalitos:“Lo anunciaban como “conductor(a)”… Me explican cómo un perro va a conducir el programa. Pobre animalito. Por qué insisten en humanizar a las mascotas?”.Con información de Radio Fórmula