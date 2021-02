Venía sola con mis hijos: Federica, Ex Kabah, denuncia que fue víctima de agresión

Escuchar Nota

"Empieza a decirme de peladeces y le vuelve a pegar a mi coche y me gritaba 'bájate, bajate, te voy a romper tu madre'. Qué no estás viendo, una mujer con sus hijos, sola. Se acerca otro señor y me dice mejor muévete y caminé, pero este tipo me volvió a gritar, me volvió a decir de groserías y a patear mi coche", dijo la ex cantante.

"El señor estaba sin cubrebocas y metió la cabeza en la camioneta donde estaba mi hijo sentado, escupiendo, qué tal si este tiene covid, esas cosas no se valen y no se pueden permitir", narró.

"Ya estoy más tranquila, agradecer a las patrullas que llegaron y me ayudaron y segunda gracias a Dios no me bajé porque me hubiera golpeado, denuncié y me van

, ex cantante de, denunció una agresión en su contra en calles de la, luego de que un hombre se acercara a golpear su coche, gritarle y escupirle tras regresar de comer con susPolicías de la alcaldía se acercaron a ayudarle; sin embargo, el hombre se fugó.En sus redes sociales, Federica Quijano compartió que luego de regresar de comer con sus hijos y venir el coche, pasando unas calles, un hombre sin careta ni cubrebocas empezó a gritarle de groserías, pegarle a su camioneta, por lo que bajo el vidrio y le preguntó por qué le estaba gritandoFederica Quijano narró que el hombre pegó en la venta donde estaba su hija, por lo que entró en pánico y pensó que el hombre la iba a golpear en cualquier momento.Luego de los hechos, el amigo de su hija, le recomendó no quedarse callada y que buscara a la patrulla más cercanas, quienes acudieron rápidamente para apoyarla y a quienes les agradeció por su pronta atención. La cantante también invitó a todas las mujeres a no quedarse calladas.