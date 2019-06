Venta de avión presidencial financiará plan migratorio: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que el plan migratorio, derivado de los acuerdos en la materia con Estados Unidos, tendrá recursos que saldrán de la venta del avión presidencial."Ayer recibí el avalúo de Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el avión presidencial, mínimo 150 millones de dólares y de ahí para arriba, me quedé con la duda de 130 o 150, este dinero saldría de lo que vamos a recibir del lujoso avión presidencial".Al tiempo que llamó a los ciudadanos a no cometer actos de xenofobia contra los centroamericanos, mucho menos campañas contra los migrantes, el mandatario indicó que recibió el avaluó de Naciones Unidas del avión presidencial 'José María Morelos y Pavón'."El plan saldría de lo que vamos a recibir del lujoso avión presidencial de nombre, como burla, 'José María Morelos y Pavón', el apóstol de la igualdad, el que buscaba el que se moderará la indigencia y la opulencia. Sí tenemos presupuesto", indicó.López Obrador señaló que para tratar al migrante centroamericano hay que retomar la Biblia. Esto, en el marco del debate nacional por el acuerdo migratorio con Estados Unidos.“Actuemos con humanismo, nada de xenofobia. Nada de campañas contra migrantes. Eso no es humano ni cristiano”, sostuvo el mandatario mexicano.