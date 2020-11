‘Ver el ultrasonido antes de abortar fue el momento más duro de mi vida’

Escuchar Nota

El momento más duro de mi vida.

¿Cómo sabes si es lo correcto? ¿Cómo sabes que estás segura? No lo sé, son preguntas que hasta el día de hoy no he podido responder, ni siquiera puedo entenderlas.

Esto no se trata de estar a favor o en contra; esta es la realidad que muchas mujeres y niñas viven día a día. Dejemos de evitar el debate, dejemos de hacernos a un lado o evitar el tema porque nos incomoda. No esperemos a tener que pasar por esa situación para enfrentarnos a una realidad innegable.

No importa si el mundo está en su contra, esa elección no afectará a nadie más que a la persona implicada.

En la siguiente crónica,narra una de las experiencias más difíciles de su vida. Además, nos invita a alzar la voz y tratar un tema que muchos evitan.En el 2017, en la Ciudad de México, 135 mil 99 pacientes asistieron a clínicas oficiales para realizarse un aborto. La cifra es escalofriante al compararla con otros estados de la república, donde van de 16 paciente hasta 49 mil 506.Todo el trámite funciona con un número. Yo fui la número 148488 de la clínica Mary Stopes.Con este número te identifican los doctores y el sistema.Todo empezó el día de mi cita, el 22 de febrero de 2018 a las cinco de la tarde. Llegando al establecimiento me pidieron mi número de folio, pasé a la sala de espera con mi pareja y ahí fue donde todo empezó.Una doctora bajo por mí, me preguntó si quería pasar sola o acompañada. Decidí que no quería entrar sola, así que mi pareja me acompañó., una parte de mí pensaba que no podía tenerlo, no tengo nada que ofrecerle a una persona tan pequeña, tan vulnerable. Pero otra parte de mí quería pasar por esa etapa, quería sentir ese amor incondicional, quería ser mamá. La doctora me pidió que me pusiera una bata, me recosté en la cama junto a la máquina de ultrasonidos y ella comenzó el examen., además, debían medir mi cuello uterino, entre otras cosas. Me dijoEn la pantalla se veía una pequeña esfera, ese era mi bebé, ese era el “producto”, como los doctores lo llaman.Me pidieron que me vistiera y pasara de nuevo a la silla donde me habían realizado las preguntas. Me explicaron el procedimiento y los medicamentos que iba a ingerir. Todo lo hicieron bien, respondieron todas mis dudas, me preguntaron varias veces si estaba segura o no de mi decisión, me apoyaron.Ese día dentro del consultorio tuve que tomarme una pastilla, la primera de muchas. A las 5:20 de la tarde la tomé, me hizo efecto de inmediato y empecé a sentir cólicos, lo que significaba que el producto empezaba a desprenderse de mi útero. Al tomar esa primera pastilla no hay vuelta atrás. La doctora me indicó que la siguiente pastilla era dentro de 36 horas. Primero fueron dos pastillas de ketorolako sublingual, las cuales tuve que dejar bajo mi lengua hasta que disolvieron; después de cuatro horas me tocaba otro medicamento, fueron cuatro pastillas del tamaño de una aspirina colocada entre mis muelas y mejillas, las tuve ahí por 30 minutos; después me las pasé con un poco de agua, eso fue a las 4:39 am.Me quedé dormida y hasta el siguiente día me di cuenta de que ya presentaba sangrado. Y ese sangrado me duró más de 10 días.Esta historia parece una experiencia tranquila y en efecto lo fue., nunca pensé sentirme así, pasar por esa situación.A pesar de que abortar sea la decisión más acertada para muchas mujeres, esta acción continúa siendo juzgada de manera exacerbada.