Verá caso de refugiada el comité hospitalario

Saltillo, Coah.- Luego de que Maritza, la migrante hondureña diera a luz en la Casa del Migrante tras no ser internada en el Hospital General por indicaciones de los médicos en turno, el director del nosocomio, Jorge Soto, determinó que el caso se llevaría al comité hospitalario.



Con el propósito de determinar las causas por las cuales no se internó a pesar de que horas antes se presentó en el nosocomio con las primeras señales de parto, el hospital lleva a cabo una investigación donde se incluyeron entrevistas con la paciente y ginecóloga que la atendió.



También la revisión del expediente clínico para determinar si existió una alguna omisión en la atención médica al momento de recibirla, sin embargo, reiteró que la atención no fue negada.



Será hoy cuando los médicos determinen las causas por las que no fue internada, lo que provocó que diera a luz en el refugio, sin los instrumentos médicos o fármacos necesarios para el parto y en manos de potras mujeres migrantes.



Fuentes extraoficiales al interior del hospital señalaron que una de las principales razones por las que mujeres en estado de gestación llegan “casi dando a luz” a la clínica o son devueltas aunque falten algunas horas para parir, es la falta de camas, glucómetros y demás instrumentos necesarios para el procedimiento de parto.





Derechos



Por su parte la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) tomó conocimiento del caso e inició contacto tanto con la mujer mencionada como con directivos del organismo que ofrece refugio, apoyo y ayuda a las personas migrantes