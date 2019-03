Veracruz desciende; caen ante León

Veracruz está descendido. El conjunto del Puerto Jarocho cayó 2-0 ante el León en la jornada 11 de la Liga MX y matemáticamente es el equipo que pierde la categoría en el Clausura 2019, aunque aún tienen una última oportunidad de permanecer en el máximo circuito pagando 120 millones de pesos.La Fiera cumplió con el trámite y volvió a la cima de la tabla general en un duelo donde partieron como amplios favoritos.El primer tanto del León llegó por obra de Meneses a los nueve minutos de iniciado el encuentro, después de una buena jugada donde recibió una diagonal dentro del área para fusilar a Sebastian Jurado, quien de nuevo fue de lo mejor del Veracruz en el campo.Cerca del final del primer tiempo, José Juan Macías puso cifras definitivas con un remate de cabeza luego de un buen centro de Fernando Navarro, era el 2-0 que terminaba por liquidar a los ya descendidos Tiburones.El descenso de Veracruz no solo los obliga a pagar 120 millones para no perder la categoría, también los convierte en el primer equipo eliminado de la liguilla, pues reglamentariamente, un equipo en estas condiciones, no puede pelear por el título.Por otro lado, el León recuperó la cima de la tabla general al empatar con 26 puntos a Tigres, pero con una mejor diferencia de goles.Con información de Milenio.