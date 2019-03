Veracruz vive fin de semana violento: 10 muertos

En Veracruz se registró una jornada violenta de fin de semana, de norte a sur del estado fueron registrados homicidios; las principales víctimas fueron mujeres y menores de edad.A tres chambelanes que ensayaban para unos XV años, entre ellos un niño y un adolescente, que fueron asesinados en Cosoleacaque la noche del sábado se suman un total de 10 homicidios.En Tlachichilco, al norte de la entidad, una mujer y sus dos hijos fueron asesinados a machetazos cuando descansaban en su domicilio en la comunidad Landero y Coss, que es una de las más alejadas de la cabecera municipal y está colindante con Hidalgo.De acuerdo con lo reportado por autoridades de la Fiscalía Regional, Agustina “M”, de 42 años y sus hijos Olivein Soto Monroy, de 12 años y Miriam Soto, de 13, fueron encontrados la madrugada del domingo por unos amigos, quienes llegaron a tocar la puerta y al ver que no abrían, se asomaron y observaron que la madre de ellos yacía tirada y con huellas de sangre.Con el apoyo de las autoridades abrieron la puerta y encontraron sin vida a los tres. Hasta el momento no hay pistas sobre el móvil y la autoría de esta agresión.En Huayacocotla, las autoridades también reportaron el deceso de una mujer la tarde de este domingo.Por otra parte, en Tecolutla, dos mujeres que se encontraban en un restaurante de mariscos fueron atacadas a balazos por sicarios que llegaron hasta la mesa donde se encontraban.Los testigos refirieron a la policía que ambas llegaron alrededor de las 15:30 horas al restaurante, ubicado en la comunidad Cruz de los Esteros, donde fueron baleadas.Una de las víctimas murió y la segunda fue trasladada a un hospital de Gutiérrez Zamora, donde su estado es reportado como delicado.Mientras tanto, en Agua Dulce las autoridades municipales reportaron que fue localizado el cadáver de una mujer, que estaba a un costado de la carretera 180. No han dado a conocer su identidad porque nadie se ha presentado a reclamar su cuerpo.