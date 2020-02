Verde refrenda su compromiso con el gobierno de Claudia Sheinbaum

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Partido Verde en la Ciudad de México reconoce y respeta la labor del Mtro. Arturo Escobar y Vega, coordinador parlamentario de este instituto político en la Cámara de Diputados. Asimismo, refrenda el compromiso de sumar en los proyectos del presidente Andrés Manuel y de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.



Arturo Escobar es un hombre inteligente, con gran experiencia y diplomacia para encontrar sumatoria en miras a fortalecer la actividad política del Verde y sacar adelante la agenda transformadora del presidente Andrés Manuel López Obrador.



En ese sentido, se reconoce su esfuerzo en la adhesión de perfiles que puedan aportar a los objetivos mencionados, aun cuando no pertenezcan al Partido Verde, como es el caso de Mauricio Toledo.



Son muchas las ocasiones en que se ha intentado relacionar a Toledo con el Verde en la Ciudad de México y, una vez más, este partido en lo local reitera que Toledo no colabora con el Comité; si bien hay un acercamiento entre Toledo y el Verde, éste se da en el marco de una colaboración, organizando actividades, con el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, a través del coordinador Arturo Escobar.



Entre los compromisos del Verde está el sumar y aportar, por ello, aun cuando tiene un proyecto propio, mantiene su respaldo a las agendas tanto del presidente Andrés Manuel, como de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.



La base de la oposición no está en ir contra todo lo que dicte un adversario político, pues se pueden establecer consensos aun en la diferencia de opiniones; la oposición ayuda a encontrar alternativas ampliando perspectivas. Lejos de dividir, el Verde siempre buscará la conciliación.



Con información de Excélsior