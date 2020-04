Verifican autoridades que se respeten restricciones

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Este fin de semana, agentes de la ley que pertenecen al distrito escolar estarán recorriendo la ciudad y el condado verificarán que negocios y establecimientos no esenciales tengan sus puertas abiertas en contradicción a las medidas de salud implementadas por ambas entidades.



Así lo informaron el sheriff Tom Schmerber y el Contestable Mario Hernández, quienes coincidieron en señalar que son días en que mucha gente puede aprovechar para reunirse en casa por motivos de Semana Santa como lo tenían acostumbrado los años anteriores.



La idea hoy es que no más de 10 personas estén en un mismo lugar, porque el contagio de Coronavirus puede ser latente.



Tanto los agentes de la escuela y los Contestables, pueden emitir multas y tan es así que lo han hecho con quienes no han respetado las disposiciones.



Oficiales de estas dos instancias forman parte del Task Force conformado para esforzar las restricciones sanitarias.