Verifican domicilios de estudiantes mexicanos

Eagle Pass, Tx.- El Distrito Escolar de Eagle Pass pondrá de nueva cuenta el programa de revisión de los estudiantes que son mexicanos y que cursan estudios en las escuelas locales, para que respeten los requisitos establecidos, específicamente vivir de lado americano.



De acuerdo al superintendente Samuel Mijares, si se detecta a través de las investigaciones que haga el distrito, que algún estudiante no vive donde dijo y no compruebe el domicilio que agregó en su documentación, puede ser dado de baja.



“Hemos tenido casos y puede haber más, debemos respetar las leyes”, dijo Mijares.



Respecto a si han pedido a Migración que intervenga para revisar a los estudiantes que posiblemente crucen a diario de Piedras Negras a Eagle Pass, aseguró que el Distrito no debe hacerlo, pero sí directamente verificar que los estudiantes estén viviendo al menos durante la semana escolar en los domicilios que ellos mencionaron al momento de registrarse.