Verifican seguridad de taxis de Torreón

El Secretario de Seguridad Pública en Coahuila, José Luis Pliego Corona, sostuvo aquí una serie de reuniones a fin de generar condiciones de seguridad para la ciudadanía que utiliza el transporte público concesionado o el que se presta a través de plataformas digitales.Explicó que las condiciones de certeza que se buscan, se refieren a que la gente sepa que en el vehículo en el que se transportan esté regularizado y que haya un registro de la persona que lo conduce.Lo que no está registrado, prácticamente genera ilegalidad, genera incertidumbre y puede generar inseguridad, aseveró.Lo que no se desea es dar notas desafortunadas, como ha sucedido en otros estados, en donde alguna chica es amenazada o vulnerada en su integridad física a bordo de estas unidades.Tampoco se quiere que una familia sea lastimada en un vehículo, por ello el esquema de protección ciudadana, desarrollado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, comprende el tema del transporte.Anunció que se llevarán a cabo operativos en materia de seguridad coordinados con las autoridades del transporte, para garantizar que toda aquella persona que utiliza un vehículo en la prestación del servicio público esté debidamente registrada, identificada y que el vehículo esté perfectamente regularizado.Consideró importante realizar estas acciones y pedirle a la ciudadanía su colaboración para que sepa que se van a llevar a cabo operaciones a fin de garantizar que las personas que ocupan este tipo de servicios tengan seguridad.Comentó que la Policía del Estado estaría llevando a cabo los operativos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública.El proceso es que quienes estén prestando el servicio de transporte público, a través de plataformas o taxis, tenga en orden toda su documentación y esté registrado y no se ponga en riesgo a los usuarios.Advirtió que si durante las supervisiones se detectan unidades del servicio público, de aplicación o taxis que funcionen de manera irregular, la Secretaría de Seguridad Pública asegurará el vehículo para que se lleven a cabo los trámites administrativos que proceden, y que son prácticamente las multas.Lo que buscan los operativos de los próximos días, es proteger al ciudadano, garantizar que cada vez que se suba a un vehículo, tenga la certeza de que ese vehículo tiene las condiciones de seguridad.