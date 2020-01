Verona van de Leur, de gimnasta a actriz de cine para adultos

"Pasamos infiernos muy duros, con la nieve cubriendo el coche y hielo en los cristales"

"No soy la clásica actriz porno. Lo considero un trabajo", comentó la ex atleta.

, de 33 años es una actriz del cine de adultos que dejó de lado su increíble profesión atlética depara poder convertirse en, luego de que le ofrecieran una inmensa cantidad de dinero con la que no pudo rechazar la oferta.Desde hace ocho años,es actriz de la industria pornográfica, su historia quedó grabada en la biografía que publicó en 2014, Simply Verona, sin embargo, volvió a hacerse noticia hace poco por el anuncio de la versión en inglés del libro, el cual saldrá muy pronto a la venta.La carrera atlética de la joven comenzó en el año 2002, cuando a sus 16 años se volvióDurante ese año fue elegida como la atleta femenina del año y según información de Marca, sólo fue superada por la gimnasta rusa,Seis años más tarde, la carrera de lase fue costa abajo, por lo que tuvo que retirarse. Desde ese momento la relación que tenía con sus padres se rompió y la corrieron de casa. Con el poco dinero que tenía se hospedó en hoteles junto a su novio hasta que se les acabó el dinero.Desde ahí comenzaron a quedarse en un automóvil, y decidieron iniciar con actos ilícitos para poder pagar la comida que consumían y los gimnasios en donde se aseaban.Reveló que de vez en cuando llegó a robar para poder comer algo, y además, que en una ocasión sobornó a una mujer a la que le había tomado fotografías teniendo relaciones sexuales.Por este delito,fue denunciada y encarcelada, algunos medios cuentan que en el auto en el que la joven vivía junto a su novio, encontraron una notebook con pornografía infantil, así como un arma de fuego.En aquel momento permaneció en prisión por 72 horas, pero en ese transcurso le llegó unainesperada; ser actriz de cine para adultos. "Me ofrecieron tal cantidad que no pude rechazar. Eso podía darme un futuro con el que siempre había soñado", comentó. El resto es historia.Aunque Verona espera abandonar la industria del porno para finales de este año, la mujer explicó que ser actriz porno es un trabajo, desde el 2011 hasta la actualidad, Van de Leur se ha dedicado a la creación de contenido profesional y grabación de videos personales que publica en un sitio web que lleva su nombre.