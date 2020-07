Verónica Boreque cuestiona recorte de 151 mdp a Inmujeres

Escuchar Nota



“Todo México ha sido testigo de la incongruencia presidencial. Por un lado, vemos como da la espalda a la realización de pruebas para detectar el Covid-19, cómo niega apoyos a los hospitales, a médicos y enfermeras, pero por otro lado pone como pretexto la afectación de la pandemia para recortar recursos”.



“Y por el otro lado, vemos cómo sigue empecinado en la realización de sus obras capricho: un Tren Maya que no pasa absolutamente nada si se suspende, una refinería en Dos Bocas que vemos difícil que sea la solución para llegar a la autosuficiencia en combustibles como lo plantea el Presidente, y un aeropuerto en Santa Lucía, que cada día sale más costoso su construcción”.

Con el recorte de 151 millones de pesos al Instituto Nacional de las Mujeres, eldemuestra el nulo interés que tiene sobre este sector de la población., presidenta deen Coahuila, cuestionó el desinterés del Gobierno Federal en la protección de las mujeres, al indicar que las llamadas a los teléfonos de auxilio se dispararon un 80%, según la Red Nacional de Refugios.“Con el pretexto de la pandemia recortan el 75% del presupuesto, y si bien estamos conscientes de la situación por la que atraviesa el país, no estamos de acuerdo en el poco interés que muestra hacia nuestras niñas y mujeres. No las pueden dejar indefensas”.El recorte presupuestal afectará la operación de los programas y servicios que presta este organismo, diseñado para, con acciones a favor de la igualdad, la no discriminación y la no violencia, en un país donde a diario se cometen 10 feminicidios.Añadió que López Obrador miente al decir que es el presidente que más ha apoyado a las mujeres, pues aumentaron los feminicidios y la violencia doméstica mientras que, desde su gobierno, manda una señal de desdén al recortar 151 millones de pesos al presupuesto del Inmujeres.