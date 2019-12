Verónica Castro genera polémica por mensaje a ¿Yolanda Andrade?

Verónica Castro publicó una imagen en su Instagram oficial con un mensaje de donde habla acerca de la inmadurez y la dignidad, sus seguidores comentaron que son indirectas paraque la respaldan y la apoyan, pero algunos le decían que ya detuviera las indirectas porque "esa persona no se merece que le dediques tantas imágenes”, se lee en un comentario, pero ¿por qué hace la referencia de “esa persona”?Recordemos que Andrade, en una entrevista a un programa de televisión (Primer Impacto), aseguró que ella se casó con Castro en Amsterdan hace algunos años.en vez de responder a la conductora y también actriz, optó por guardar silencio, sin embargo después de que se implicó Christian Castro opinando de la falsedad del tema, consecuentemente la conductora respondió que ella no era ninguna mentirosa y aseguraba que existían fotografías que respaldaban su versión, pero que no valía la pena dar explicaciones.Castro recordó que tenía una amistad con Yolanda, pero que nunca entendió por qué empezó a difamarla con noticias falsas.porque, dijo, no poder con la agresión y el escarnio haciendo referencias a los ataques, cuestionamientos y exigencias de la conductora de "Montse y Joe".