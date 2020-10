Verónica Martínez alza la voz por Coahuila tras injusto acuerdo de reactivación económica

Escuchar Nota

Recibimos al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, para comparecer ante el Pleno del Senado de la República.

“Quisiera preguntarle señor Secretario, ¿por qué no tomaron en cuenta a Coahuila para el desarrollo de los proyectos de reactivación económica? Lo que prevalece es la concentración de recursos en el sur-sureste para la construcción del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía”, remarcó Martínez García.



"¿No es más fácil revisar, modificar o cambiar los mecanismos que pudieran mejorarse? ¿Cómo garantizarán que todos estos sectores que quedarán desamparados ante la desaparición de estos fideicomisos, sigan siendo apoyados para que continúen con sus actividades?”, cuestionó la senadora.



Lo cuestioné sobre la reducción de los recursos para estados y municipios, la desaparición de fideicomisos como el Fortaseg, así como la falta de proyectos de infraestructura para #Coahuila, entre otros temas.

“Señor Secretario, en el Grupo Parlamentario del PRI queremos que a México le vaya bien, por eso hoy más que nunca se requiere que el Gobierno Federal tenga la apertura y sensibilidad para escuchar, la humildad para reconocer sus errores y la responsabilidad para cambiar lo que no ha funcionado”, finalizó Martínez García.



La Senadora Verónica Martínez García del grupo parlamentario del PRI, evidenció la deficiente planeación en política económica del Gobierno Federal, durante la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez.Catalogó de “alarmantes y decepcionantes” las cifras de crecimiento, siendo que en campaña, la promesa del Presidente fue que aumentará hasta en un 4% en los tres primeros años, “sin embargo, la realidad es que México no ha crecido”, recalcó.Durante su intervención en tribuna, la legisladora enfatizó que en el Acuerdo para la Reactivación Económica, el cual se llevará a cabo en conjunto con el sector público, privado y social; Coahuila no es contemplado en ninguno de los 39 proyectos a desarrollarse.También reclamó la desaparición de los fondos y fideicomisos, aprobado recientemente por la Cámara de Diputados, cuyo propósito era mitigar los efectos del cambio climático o de algún desastre natural y respaldar las actividades de artistas, cineastas, deportistas, investigadores, científicos, migrantes, entre otros.Asimismo, recalcó la desaparición del programa de Fortalecimiento para la Seguridad, cuyos recursos se detinaban para la capacitación, equipamiento, pruebas de control y confianza, entre otros. Lo que, de acuerdo con la legisladora, afectará a las policías municipales “en medio de esta crisis de inseguridad en México”.Al cierre de su participación, le preguntó al Secretario de Hacienda su opinión sobre la creciente inseguridad en estados y municipios, los cuales no cuentan con los recursos suficientes para hacerle frente a los altos índices de delincuencia. Cuestionó si al Gobierno no le interesaba fortalecer la seguridad para las y los mexicanos.