Verstappen: ‘El 60% de pilotos habrían sido campeones con Mercedes’

. Dentro y fuera de la pista. No se corta. El holandés declaró a la televisión holandesa 'Ziggo Sport' que el 60% de la parrilla hubiera ganado"Si estuviera en ese coche, yo también ganaría títulos","Hamilton es obviamente un muy buen piloto y uno de los mejores de la historia, pero el 60% de los pilotos que hay en la actual parrilla hubieran sido campeones del mundo con ese coche", añade.Verstappen consiguió sumar tres victorias esta temporada, y en un momento de la misma, tras su 'pole' en Hungría, después de ganar dos carreras en Austria y Alemania, parecía que el neerlandés se podría presentar como la gran alternativa a los Mercedes.Finalmente no fue así,por delante de ambos Ferrari y como el tercer mejor piloto en el Mundial.En relación a los rumores que lo colocan en Ferrari o Mercedes, el holandés despejó balones hace una semana, en una entrevista concedida: "El que se reunió con Ferrari fue Lewis... A mi todo me está yendo muy bien aquí [en Red Bull], también estoy muy relajado con mi contrato con Red Bull. Tengo un buen presentimiento con este equipo".